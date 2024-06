Cette influenceuse grande taille demande aux compagnies aériennes à s'adapter aux gens comme elle

Emily Jones, influenceuse grande taille sur Instagram, appelle les compagnies aériennes et les hôtels à s’adapter aux personnes obèses afin de mieux les accueillir.

Forte de ses 326 000 abonnés sur Instagram, Emily Jones est une influenceuse qui veut porter la voix des personnes grande taille comme elle. Blogueuse voyage, elle a lancé un appel pour que les compagnies aériennes et les hôtels procèdent à des ajustements pour mieux accueillir les personnes aux dimensions plus imposantes.

À travers son compte, elle documente ses voyages et encourage les personnes comme elle à explorer le monde, quitte à rencontrer parfois de l’inconfort à cause de son gabarit : “Je veux promouvoir des voyages faciles pour les personnes de toutes tailles et de toutes formes, et leur faire sentir qu’elles méritent de découvrir le monde comme les autres”, déclare-t-elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Jones (@miss___jones)

Son objectif est de voir les médias spécialisés dans le voyage et le tourisme représenter des personnes plus grandes et plus grosses afin de pousser l’industrie à s’ajuster. L’un des principaux changements qu’Emily Jones suggère concerne les compagnies aériennes. Elle préconise notamment de s’ajuster sur la disponibilité d’extension des ceintures de sécurité dans les avions, parfois trop courtes, pendant le processus d’embarquement.

Une industrie du tourisme qui doit évoluer

D’après son expérience et les différents témoignages qu’elle reçoit sur Instagram, elle a remarqué que bien souvent, ces ceintures n’étaient pas assez allongées pour les gros gabarits. Un détail qui peut être ressenti comme discriminatoire et qui concerne tout de même la sécurité des passagers, bien souvent dans l’incapacité de mettre la ceinture.

Elle a également souligné l’inconfort général des sièges d’avion pour les passagers plus gros. Elle estime que des options de sièges plus spacieuses devraient être proposées, ou qu’un rembourrage supplémentaire avec des accoudoirs réglables devrait être installé.

Crédit photo : Instagram / miss___jones

En parallèle, Emily Jones souligne également la nécessité des hôtels de s’ajuster à leurs clients grande taille. Elle conseille aux groupes hôteliers de proposer des serviettes et de peignoirs plus grands. Des changements simples qui peuvent faire une grosse différence pour le confort des personnes grande taille.

Au-delà de ça, Emily Jones tient également à mettre en lumière les destinations qui sont les plus inclusives pour les personnes obèses. Par exemple, les Seychelles étaient, selon elle, l’un des endroits les plus inclusifs, offrant un environnement chaleureux aux touristes de grande taille.