Une influenceuse met son fils dans un sac sous vide et retire l'air avec un aspirateur pour faire rire ses abonnés

Le 7 décembre dernier, une influenceuse russe a suscité une énorme polémique suite à la diffusion d’une vidéo qui a indigné beaucoup d’internautes. Elle s'est filmée en train d’enfermer son fils dans un emballage sous vide, avant d’en aspirer l’air. De quoi alerter les services de protection de l’enfance.

Jusqu’à quel point peut-on s’amuser avec ses enfants ? Certainement pas au point de le mettre en danger de mort. Anna Saparina, influenceuse russe âgée de 36 ans, a provoqué l’indignation, le 7 décembre dernier, suite à la diffusion d’une vidéo alarmante sur ses réseaux sociaux.

L'influenceuse russe Anna Saparina, originaire de Saratova, s'est fait connaître avec un blog de parentalité et des vidéos de la vie quotidienne. Mère de famille, elle s’est filmée en train d’enfermer son fils dans un sac plastique, dédié au stockage de produits sous vide, avant d’aspirer l’air du contenant à l’aide d’un aspirateur par le biais de la valve.

🤯Rosjanka nagrała niebezpieczny „eksperyment” z własnym dzieckiem — widzowie byli w szoku



36-letnia Anna Saparina z Saratowa prowadzi popularny blog o macierzyństwie, a niektóre jej filmy zdobywają miliony wyświetleń.



Niedawno opublikowała nagranie, na którym wkłada swojego… pic.twitter.com/OwqcFkFPcN — NEXTA Polska (@nexta_polska) December 7, 2025

Très vite, l’enfant enserré dans le sac se met à crier "Maman". Anna Saparina, 36 ans, voulait montrer ce qu’elle faisait pendant sa période de congés maladie, en filmant une scène de “jeu” avec son fils. Sauf que priver son enfant d’oxygène n’a rien d’un jeu. La scène, ponctuée par les cris du petit garçon, a été signalée aux services russes de protection de l'enfance, qui ont demandé l'ouverture d'une procédure.

Crédit photo :Anna Saparina

Une procédure ouverte par les services de protection de l’enfance

Très vite, le clip disparaît du profil de la créatrice mais il circule déjà sur d'autres comptes, sur X ou sur des messageries chiffrées. Des captures sont partagées dans plusieurs pays et reprises par des médias en Croatie ou en Albanie, qui décrivent une séquence très perturbante. De nombreux internautes dénoncent l'utilisation d'un enfant pour générer des vues et parlent de mise en danger, en appelant à des sanctions contre la mère.

Crédit photo : Anna Saparina

Les services russes chargés de la protection de l'enfance ont été alertés après la diffusion de la vidéo. Ils demandent l'ouverture d'une procédure visant l'influenceuse de 36 ans afin d'examiner cette scène tournée avec un sac sous vide et un aspirateur. L'enregistrement, déjà relayé par des médias en Croatie et en Albanie, se retrouve désormais au coeur d'un dossier suivi par les autorités.