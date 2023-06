Cette maman range la chambre de sa fille et partage le résultat en vidéo... mais déclenche la colère des internautes

En Australie, une mère de famille a reçu un flot de critiques après avoir rangé et nettoyé la chambre de sa fille adolescente. Un geste qui ne passe pas auprès des internautes.

Crédit Photo : Snowenne / TikTok

Sa bonne action s’est retournée contre elle. Snowenne est une «influenceuse ménage» suivie par plus de 180 000 abonnés sur TikTok. En d’autres termes, la jeune femme donne des astuces de ménage et de rangement.

Récemment, la cleaning girl est tombée des nues en poussant la porte de la chambre de sa fille adolescente. La raison ? La pièce ressemblait à un champ de bataille. En effet, le sol était jonché d’emballages de nourriture, de vêtements sales et de restes de repas.

Face à cet amas de désordre et d’ordures, Snowenne a décidé de tout ranger elle-même. Dans premier temps, la mère de famille a nettoyé la moquette qui était recouverte de taches de peinture.

Elle a également ramassé tous les objets qui traînaient par terre. Elle a ensuite lavé le linge sale de sa fille. Mais ce n’est pas tout ! Elle a décidé de repeindre quelques vieux meubles pour égayer la pièce.

Sans réelle surprise, Snowenne a partagé la transformation extrême sur sa page TikTok : «Il est temps de s’attaquer à la chambre sale de ma fille. Elle part en voyage scolaire et je pense que c’est le bon moment pour m’en occuper», a indiqué la tiktokeuse.

La tiktokeuse se fait incendier par les internautes

Les publications de Snowenne sont rapidement devenues virales. Mais la fée du logis ne s’attendait pas à recevoir un flot de critiques. Dans les commentaires, certains internautes accusent l’auteure des vidéos de materner sa fille.

Selon eux, c’est l’adolescente qui devrait être chargée de nettoyer sa propre chambre, et non sa mère : «Ma méthode de nettoyage consiste à tout jeter(…)», «Alors oui, c’est propre. Mais c’est à votre fille de ranger», «Ma mère me mettrait à la porte», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

De leur côté, d'autres internautes ont félicité la mère pour sa patience et son envie de bien faire : «Vous êtes une maman si gentille, je suis sûre que votre fille vous apprécie beaucoup».