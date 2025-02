Cette petite manie à table qui agace 29% des couples

Quand on est en couple, on peut avoir des habitudes au quotidien qui peuvent agacer notre moitié, notamment au moment des repas. L’une d’elles serait un sujet de conflit dans 29% des couples.

Vivre avec sa moitié n’est pas toujours une chose facile. Au fil de notre vie, en vivant seul, en colocation ou chez nos parents, nous avons adopté des petites manies. Mais en emménageant en couple, il peut être difficile de partager son quotidien avec une autre personne qui a des habitudes totalement différentes. Pour que votre couple dure dans le temps, il est conseillé de prendre ces habitudes et, à l'inverse, de bannir cette terrible manie qui peut causer la rupture.

Au quotidien, le moment du repas est un instant de partage et de convivialité avec son partenaire, pendant lequel on prend plaisir à partager un bon petit plat, à se raconter notre journée ou à regarder un film. Cependant, ce moment agréable peut être bouleversé par des petites habitudes que nous avons tous et qui peuvent agacer notre moitié.

Crédit photo : iStock

C’est ce qu’a démontré le groupe HelloFresh, leader mondial de livraison de kits repas, en réalisant une étude avec OpinionWay à ce sujet. Au total, 1 073 personnes de plus de 18 ans ont été interrogées et les résultats sont clairs : il existe des habitudes alimentaires qui agacent dans un couple. Voici lesquelles.

Des petites manies agaçantes

Selon l’étude, 69% des couples ont au moins une manie agaçante. Celle qui revient le plus souvent est le fait de regarder son téléphone à table pour aller sur les réseaux sociaux, répondre à un message ou regarder un match. Cette mauvaise habitude agace 29% des couples. Ensuite, on retrouve le fait de mettre du temps à venir à table alors que le repas est prêt (26%) et de manger la bouche ouverte en faisant du bruit (20%).

Crédit photo : Hello Fresh

On retrouve des distinctions selon les genres : les hommes accordent plus d’importance au plat tandis que les femmes cherchent une forme de reconnaissance. En effet, 43% des hommes avouent oublier de discuter avec leur partenaire pendant le repas et 38% d’entre eux estiment que leur plat est gâché lorsque leur compagne parle trop ou pose trop de questions. De leur côté, les femmes sont particulièrement agacées lorsque leur conjoint critique le plat qu’elles ont cuisiné (17%) ou qu’il ajoute du sel avant même d’avoir goûté (18%).

Ces petites manies ne sont pas que des habitudes agaçantes. Ce sont des messages codés : "Je suis là et j'ai besoin que tu le remarques." Derrière un "lâche ton téléphone", il y a souvent une envie silencieuse de dire : "Je veux partager avec toi." Christèle Albaret

L’importance du repas dans un couple

En plus de ces résultats, HelloFresh s’est attardé sur la place des repas et de la nourriture dans un couple. Selon l’étude, savoir ce que l’on mange le soir est un sujet de conflit pour 1 couple sur 5 tandis que 58% des Français décident ensemble des menus de la semaine. Côté préparation, 84% des personnes sondées pensent que la cuisine doit impliquer les deux personnes et 48% estiment qu’il s’agit d’un moment de complicité.

Crédit photo : iStock

Et qu’en est-il de piocher dans l’assiette de l’autre ? Si 55% des Français laissent leur partenaire goûter leur plat, 40% ne veulent pas partager leur nourriture.

Des petites manies qui ont la vie dure et que nous adoptons parfois sans nous en rendre compte. Et vous, quelle manie de votre partenaire vous énerve le plus ?