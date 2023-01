«Je voyais rouge» : furieuse de ne pas avoir eu de promotion, elle postule à 5 emplois et décroche un meilleur job

Après le départ de son patron, une jeune femme qui souhaitait obtenir une promotion n’a pas eu ce qu’elle voulait. Ignorée par ses employeurs, elle a alors cherché un autre emploi et a trouvé un poste mieux payé, avec un rôle plus important.

Quand on veut évoluer dans sa vie professionnelle, il faut parfois tenter le tout pour le tout, et ce n’est pas cette jeune femme qui vous dira le contraire. Pendant deux ans, Jordan Smith a travaillé dans une entreprise musicale et était le bras droit de son patron.

Elle a longtemps travaillé à ses côtés et s’occupait des dossiers importants quand il lui déléguait ses tâches.

Crédit photo : iStock

Récemment, son patron a démissionné et son poste de directeur était donc vacant. Convaincue qu’elle était faite pour le remplacer, Jordan pensait que quelqu’un allait lui proposer le poste. Cependant, un remplaçant a vite été trouvé, sans avertir le reste de l’équipe.

« C’était très bouleversant, a-t-elle confié. J’étais ennuyée qu’ils aient trouvé quelqu’un d’autre pour le poste dans le département, sans même demander si l’un des autres coordinateurs de la musique serait intéressé. »

Elle trouve un meilleur emploi

Furieuse que personne ne lui ait proposé de promotion, Jordan Smith a décidé de chercher des offres d’emploi pour obtenir un poste en tant que directeur musical.

« Je voyais rouge alors j’ai postulé avec rage à cinq nouveaux emplois, a-t-elle expliqué. Après deux ans à travailler comme coordinateur musical pour l'entreprise, j’ai senti que j’avais appris tout ce que je pouvais. Et évidemment, je n’avais pas la possibilité d’avancer là où j’étais. La rage ne doit pas nécessairement signifier quelque chose de négatif. Cela m’a aidée à réaliser exactement ce que je méritais d’un employeur et m’a aidée à ne pas avoir peur de le demander. »

Crédit photo : iStock

Suite à ses cinq candidatures, la jeune femme a passé trois entretiens et a reçu plusieurs offres d’emploi moins d’une semaine après le départ de son patron.

« J’ai postulé pour un poste de directeur musical pendant le week-end et j’ai passé un entretien le mardi suivant, a expliqué Jordan Smith. On m’a proposé le poste jeudi. Et pendant tout ce temps, d’autres entreprises m’offraient également des postes. Maintenant, je travaille pour une petite bibliothèque musicale, mais je gagne plus d’argent que dans mon dernier emploi et j’ai un rôle plus important. »

Un bel exemple qui montre que même dans notre vie professionnelle, qui ne tente rien n’a rien.