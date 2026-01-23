À 23 ans, il gagne plus de 30 000 euros par semaine en vendant ses chaussettes sales et des photos de ses pieds

À seulement 23 ans, le Britannique Zak Blackman gagne une véritable fortune. Comment ? En vendant des chaussettes sales et photos de ses pieds sur internet.

Quentin Tarantino valide.

Cela n’aura échappé à personne : gagner sa vie sur OnlyFans est devenu monnaie courante. Mais seule une poignée d’élus parvient à toucher le jackpot. C’est le cas de Sophie Rain, qui a atteint le statue de millionnaire en seulement deux ans.

De son côté, Zak Blackman peut se targuer d’appartenir à ce cercle fermé. Du haut de ses 23 ans, ce Britannique mène un train de vie luxueux grâce une activité très lucrative : il vend ses chaussettes sales à des fétichistes.

Invité de l’émission This Morning, le vingtenaire est revenu sur sa « success story », rapporte le Daily Star.

Crédit Photo : Ken McKay/ITV/Shutterstock

Viré de la Marine, il se consacre à OnlyFans…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Zak n’était pas destiné à cette carrière. Il a fait ses premières armes au sein de la Royal Navy.

« Je me suis engagé dans la marine à l’âge de 18 ans (…) Je pensais y faire carrière, y passer ma vie », raconte le principal concerné.

À l’époque, le jeune homme rêvait de devenir marin, mais la perspective de gagner peu d’argent a changé la donne. C’est dans ce contexte qu’il a décidé de s’inscrire sur un site pour adultes.

Crédit Photo : Zak Blackman / Instagram

Très vite, son contenu a rencontré un succès fulgurant. Mais son business parallèle lui a aussi valu d’être renvoyé de la marine britannique. Une véritable aubaine pour Zak car celui-ci a pu se consacrer à 100% à OnlyFans, et ce avec le soutien de ses proches.

Il a alors fait le choix de se spécialiser dans la vente de photos de pieds après avoir réalisé l'importance du marché dans ce domaine. En plus de cela, il vend aussi ses chaussettes usagées à des clients pour un prix pouvant atteindre 1 500 livres (environ 1 720 euros) la paire.

Aussi fou que cela puisse paraître, ces deux activités peuvent lui rapporter jusqu’à 30 000 livres sterling (environ 34 415 euros) par semaine.

Crédit Photo : Getty Images

… et change de vie

Sur le plateau du talk-show britannique, Zak explique que sa nouvelle carrière a changé son quotidien.

Aujourd’hui, il vit la vie dont il a toujours rêvé ! Ses revenus lui permettent de loger dans un appartement de luxe avec terrasse et de posséder une voiture de sport.

« Avant, je vivais dans une chambre avec huit autres garçons, dans un espace clos (...) et maintenant je vis dans un magnifique appartement à Manchester, j'ai la voiture de mes rêves, ma vie a complètement changé », raconte celui qui est suivi par 20 000 abonnés sur Instagram.

Crédit Photo : Zak Blackman / Instagram

Néanmoins, il reconnaît que la Marine lui a inculqué une certaine discipline qui lui sert au quotidien. Zak admet également que « l’argent ne fait pas le bonheur », mais qu'« il offre des opportunités et des choix ».

Le jeune homme utilise ses gains faramineux pour aider ses parents à payer le loyer.