La star Sophie Rain s'insurge contre un projet qui prévoit de taxer à 50 % les revenus générés sur OnlyFans

Aux États-Unis, un candidat au poste de gouverneur en Floride souhaite taxer les revenus des influenceurs OnlyFans, au grand dam de la star de la plateforme, Sophie Rain.

James Fishback a une dent contre les créateurs de contenu OnlyFans. Ce candidat républicain au poste de gouverneur en Floride (États-Unis) a bien l’intention de leur faire payer s’il est élu.

Crédit Photo : Governor campaign

Une taxe pour les créateurs OnlyFans ?

Ce politicien âgé de 31 ans souhaite mener une lutte contre le site OnlyFans, qu’il dépeint comme une « plateforme de dégénérescence en ligne », souligne le magazine People.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le trentenaire a une idée en tête pour se débarrasser de son pire ennemi.

Comme le précisent nos confrères, James Fishback veut mettre en place une « taxe du péché » de 50% sur tous les revenus générés des utilisateurs OnlyFans vivant dans cet État du sud des États-Unis.

Crédit Photo : Shutterstock

Selon le candidat, les sommes prélevées serviront à améliorer le système scolaire public. Il affirme que sa taxe permettait de récolter 200 millions de dollars de recettes par an. Les gains serviraient alors à augmenter les salaires des enseignants et à améliorer la qualité des repas scolaires.

Dans une récente interview accordée à NXR Studios, le Républicain s’emporte contre OnlyFans, qui l’accuse d’exploiter des femmes. À travers son projet, le candidat vise à dissuader la gent féminine de s’inscrire sur la plateforme.

« Je ne veux pas que des femmes intelligentes et capables vendent leur corps à des hommes malades en ligne », explique-t-il.

Avant d’ajouter :

« Et je ne veux pas que des jeunes hommes impressionnables qui se sont éloignés du Christ, qui se sont éloignés de notre Seigneur et Sauveur, soient influencés, soient entraînés dans la luxure et subissent un lavage de cerveau ».

Crédit Photo : Capture d'écran / NXR

Sophie Rain s’oppose fermement à ce projet

Cette proposition de loi n’a pas échappé à Sophie Rain, star numéro 1 d’OnlyFans et habitante de Floride.

La starlette, qui gagne des millions grâce à son activité sur le site pour adultes, affirme que la proposition de James Fishback est « la chose la plus stupide qu'elle ait jamais entendue ».

Crédit Photo : Sophie Rain / Instagram

« Personne ne m'a jamais forcée à créer un compte OnlyFans, c'était MA décision, donc je n'ai pas besoin qu'un homme de 31 ans me dise que je ne peux pas vendre mon corps en ligne », dit-elle. « Je suis chrétienne, Dieu sait ce que je fais, et je sais qu'il est content de moi, c'est la seule validation dont j'ai besoin », a-t-elle indiqué.

La jeune femme de 21 ans reproche au Floridien de vouloir taxer les influenceurs, et non les abonnés.

Selon l’Independant Business Times, les créateurs sont des entrepreneurs indépendants, tenus de déclarer eux-mêmes leurs impôts, « ce qui rend la saisie administrative de 50 % au niveau de l'État complexe ».

Crédit Photo : Sophie Rain / Instagram

Pour l’heure, James Fishback n’a pas encore publié de projet de loi ni expliqué comment il serait appliqué.