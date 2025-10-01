Méfiez-vous de cette tendance amoureuse inspirée des films de Noël

Si votre relation ressemble à un conte de fée pendant la période des fêtes de Noël, vous êtes peut-être dans une relation toxique.

C’est bientôt le retour des films et téléfilms de Noël. L’ambiance douce et délicate et les paysages enneigés participent beaucoup à la magie. Sauf que cela peut devenir un levier d’action pour des personnes manipulatrices.

Ainsi, à l’approche de cette période, une tendance amoureuse toxique se dégage : le snowmancing, contraction des mots ‘snow’ et ‘romance’, précise TF1 info. Il s’inspire de l’ambiance cocooning des téléfilms de Noël afin de reproduire le même esprit de fête.

Cette démarche pousse l’un des partenaires du couple à reproduire des activités vues à la télé. Ce peut aller d’une sortie à la patinoire à la dégustation de chocolat chaud près de la cheminée, précise Emma Hathorn, experte en relation pour la plateforme Seeking.

Comment savoir si vous êtes victime de snowmancing ?

Last Christmas. Crédit photo : Universal Pictures



Tout semble alors aller pour le mieux sur le papier. « Il s'agit de vivre ces moments de cinéma parfaits que vous trouveriez dans votre comédie romantique festive classique », précise l’experte. Sauf que cette petite bulle de bonheur sur fond de fêtes de fin d’année n’est qu’éphémère. Une fois tout cela terminé, la relation prend fin.

Les personnes adeptes de cette tendance amoureuse ne cherchent donc qu’à reproduire des habitudes et activités qu’elles ont vues dans les téléfilms de saisons, d’été comme d’hiver. Elles bombardent ainsi leur partenaire de preuves d’amour de manière excessive (c’est le love-bombing) afin de l’attirer et de le/la garder dans une relation.

Heureusement, il y a plusieurs signes qui peuvent vous mettre sur la voie d’une telle relation.

« Si votre connexion ressemble à l'intrigue parfaite de votre film de vacances préféré, cela pourrait signaler un scénario », alerte Emma Hathorn.

Love Actually. Crédit photo : Universal Pictures

Gardez en tête le côté excessif ou tiré d’un film ou téléfilm. Si tel est le cas, il s’agit sûrement du snowmancing. « Des gestes exagérés, des gestes grandioses ou des cadeaux extravagants, au début de la relation, peuvent indiquer une volonté d'impressionner plutôt que de signaler une romance durable et cohérente », poursuit l’experte. C’est d’autant plus vrai si le partenaire en question semble pressé(e).

Un partenaire adepte du snowmancing ne se projette pas dans le futur à l’inverse du ou de la partenaire victime. Pour être sur la même longueur d’ondes, Emma Hathorn conseille d’être transparent sur l’état de la relation. Discutez-en pour obtenir des réponses sur le futur de votre relation. Et si vous souhaitez aller au-delà de la phase de snowmancing, l’experte suggère de « travailler à la construction d'une connexion plus forte qui dure plus longtemps que la période des fêtes. »