Cette vendeuse énumère les pires comportements des clients dans sa boutique de vêtements

Dans une vidéo publiée sur TikTok, une vendeuse a fait la liste des pires comportements auxquels elle a assisté dans son magasin de vêtements et qu’on n’oserait même pas imaginer.

Dire bonjour quand on entre dans un magasin, reposer les vêtements à l’endroit où on les a trouvés, utiliser les cabines d’essayage à bon escient… Ces comportements peuvent nous paraître normaux quand on fait du shopping et pourtant, ils sont loin d’être acquis pour tout le monde, comme le montre une vendeuse.

La jeune femme a publié une vidéo sur TikTok intitulée “La vie de vendeuse”. Cette dernière fait une liste des pires comportements auxquels elle a dû faire face dans son magasin et pour chaque situation désagréable, elle jette un coussin par terre avec rage pour montrer son exaspération.

Les pires comportements des clients

Parmi les pires comportements des clients, on retrouve l’impolitesse. De nombreux clients franchissent chaque jour les portes de son magasin sans dire bonjour. La vendeuse affirme que certains d’entre eux sentent également très mauvais, et ce dès le matin. Certains consommateurs n’hésitent également pas à lui redemander plusieurs fois de suite de vérifier si un article est disponible dans le magasin.

Cependant, les pires comportements mentionnés par la vendeuse sont ceux dans les cabines d’essayage. À l’abri des regards, certains clients n’hésitent pas à avoir des relations sexuelles ou à uriner dans les cabines.

Pour finir, la vendeuse se plaint également des “bébés qui pleurent pendant une demi-heure” et des clients qui se montrent très agressifs. Et malgré toutes ces situations, les vendeuses se doivent de garder le sourire et de ne pas froisser leur clientèle.