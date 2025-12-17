Ce couple héroïque est mort enlacé en tentant de désarmer l'un des terroristes à Sydney

La fin tragique d'un couple, décédé lors de l'attaque terroriste de Sydney, a profondément bouleversé les Australiens. Récit.

Quatre jours après le terrible attentat antisémite, qui a causé la mort de 15 personnes le 14 décembre à Bondi Beach, en périphérie de Sydney, l'Australie panse ses plaies. Alors que Naveed Akram, seul assaillant ayant survécu, vient d'être inculpé de terrorisme et de meurtre, le pays découvre peu à peu le profil des victimes. Et parmi ces dernières, certaines ont particulièrement ému la population.

C'est notamment le cas de Boris Gurman (69 ans) et sa femme Sofia (61 ans), dont les visages hantent déjà la mémoire des Australiens.

Mortellement touchés par balles, tous deux sont morts enlacés après avoir essayé de désarmer l'un des terroristes. Un acte de bravoure, en forme de sacrifice, immortalisé dans une vidéo bouleversante.

Crédit photo : DR

Le couple héroïque, qui habitait non loin des lieux du drame, s'apprêtait à fêter son 35ᵉ anniversaire de mariage lorsque l'attaque a eu lieu.

Selon le Sydney Morning Herald, Boris et Sofia se trouvaient à proximité de la plage de Bondi Beach, où des centaines de juifs célébraient la traditionnelle fête de Hanouka, lorsqu'ils ont aperçu l'un des assaillants, Sajid Akram. Faisant preuve d'un courage admirable, ils ont alors tenté de la désarmer, en vain.

Sur une vidéo de surveillance, qui a filmé cet affrontement, on peut ainsi voir Boris arracher d'abord l'arme du terroriste, tandis que sa femme court à son chevet. Hélas, l'assaillant, pourtant mis en joug, s'empare alors d'un autre fusil, exécutant le sexagénaire et son épouse, à bout portant.



Une autre vidéo, filmée par un drone, montre l'agonie du couple qui meurt enlacé sur un trottoir. Des images terribles qui ont suscité l'émoi de tout un pays et même au-delà.

Crédit photo : DR Crédit photo : DR

Interrogés par les médias locaux, les enfants des défunts ont fait part de leur profonde tristesse, mais se sont dit fiers du « courage » et de l'« altruisme » de leurs parents disparus.

« Bien que rien ne puisse atténuer la douleur de la perte de Boris et Sofia, nous ressentons une immense fierté face à leur courage et leur altruisme (...) Cela résume bien qui étaient Boris et Sofia : des personnes qui, instinctivement et de manière altruiste, essayaient d'aider les autres. » (Famille Gurman)

Boris et Sofia Gurman auront été les premières victimes abattues par les deux terroristes, Sajid Akram et son fils Naveed.

Pour rappel, cet attentat, dont le bilan fait état de 15 morts et 42 blessés, est la pire tuerie de masse perpétrée en Australie depuis près de 30 ans.