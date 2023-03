Couple : 50 questions à poser à son partenaire pour le connaître encore mieux

Que vous soyez en couple depuis quelques mois seulement ou depuis plusieurs années, vous ne connaissez peut-être pas tout sur votre partenaire. Pour mieux vous connaître, pour tester votre compatibilité ou tout simplement pour vous amuser, voici cinquante questions à poser en couple.

À voir aussi

On pense souvent connaître son partenaire. Le connaître mieux que personne, même. Et si ce n’était pas la réalité ? Passés les premiers rendez-vous, la phase de séduction pendant laquelle on se jauge, on se teste, on s’interroge, on arrête parfois de se questionner, de philosopher sur la vie et l’amour, d’apprendre à se connaître. Et pourtant, la communication est la clé d’un couple solide. Pour mieux se connaître, pour améliorer sa compatibilité, ou tout simplement pour s’amuser et pour briser la routine, rien de mieux que des conversations légères ou profondes, sur la vie, sur le passé, sur le présent, sur l’avenir, sur l’amour et sur pleins d’autres sujets encore.

Aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau, comme le dit la chanson de la comédie musicale «Romeo et Juliette», mais c’est aussi ce qu’il y a de plus dur. L’amour, ça se travaille / Crédit : Unsplash

Pour vous aider à ouvrir la conversation avec votre homme ou votre femme, que vous soyez en couple depuis quelques mois seulement ou depuis plusieurs années, et pour renforcer votre couple, voici un questionnaire de cinquante questions à vous poser. Dans l’ordre ou dans le désordre, en entier ou à moitié, autour d’un café ou au coin de l’oreiller lors d’une soirée romantique. Une seule règle : toujours répondre aux questions avec sincérité. Vous pourriez être surpris des réponses de votre partenaire, vous pourriez touché des confidences de votre homme ou de votre femme, vous pourriez être en accord avec votre compagnon ou votre compagne, vous pourriez être en désaccord et entamer un débat… Une chose est sûre : vous vous connaîtrez mieux après.

Questions à se poser en couple pour mieux se connaître sur les goûts

Question 1 : Quel était ton film préféré quand tu étais enfant ? Et maintenant ?

Question 2 : Quelles sont les trois premières choses de ta bucket list ?

Question 3 : Quel est ton plat préféré ?

Question 4 : Qu’est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit(e) ?

Question 5 : Quel est ton plaisir coupable ?

Question 6 : Quel est le premier concert auquel tu as assistés ?

Question 7 : Quel(s) sport(s) as-tu pratiqué ?

Question 8 : Quel est ton livre préféré ?

Question 9 : Qui est ton acteur préféré et ton actrice préférée ?

Question 10 : Quelle est ta série préférée ?

Pour mieux connaître votre partenaire, poser lui des questions sur ses goûts / Crédit photo : Unsplash

Questions à se poser en couple pour mieux se connaître sur la personnalité

Question 11 : Quelle est ton pire défaut, selon toi ?

Question 12 : Quelle est la principale qualité, selon toi ?

Question 13 : Quel super pouvoir aimerais-tu avoir ?

Question 14 : Qu’est-ce qui te rend le plus heureux / heureuse ?

Question 15 : Est-ce que tu te considères comme un optimiste ou un pessimiste ?

Question 16 : Quelle est ta chanson préférée ?

Question 17 : Raconte-moi quelque chose que personne ne sait sur toi.

Question 18 : Tu préfères un plateau télé à deux ou une soirée avec des amis ?

Question 19 : Qu’est-ce que tu préfères chez toi ? Une caractéristique physique et un trait de personnalité.

Question 20 : Qu’est-ce que tu aimerais changer chez toi ? Une caractéristique physique et un trait de personnalité.

Questions à se poser en couple pour mieux se connaître sur la famille, les proches, les amis

Question 21 : Qu’est-ce que t’on appris tes parents que tu appliques encore aujourd’hui ?

Question 22 : En quoi est-ce que tu ressembles à ton père et à ta mère ?

Question 23 : Quelles étaient les traditions dans ta famille ?

Question 24 : Qu’est-ce que tu préfères chez tes amis ?

Question 25 : Qu’est-ce que tu n’aimes pas chez tes amis ?

Question 26 : Crois-tu en l’amitié homme-femme ?

Question 27 : De qui est-tu le plus proche dans ta famille ?

Apprenez-en plus sur votre partenaire en lui posant les bonnes questions / Crédit photo : Unsplash

Question 28 : Comment aimes-tu faire plaisir à tes proches ?

Question 29 : À qui est-ce que tu racontes tout ?

Question 30 : Est-ce qu’il y a des proches que tu as perdu de vue que tu aimerais retrouver ?

Questions à se poser en couple pour mieux se connaître sur le couple et l’amour

Question 31 : De quelle façon aimes-tu recevoir de l’affection ?

Question 32 : Qu’est-ce qui t’as fait tomber amoureux / amoureuse de moi ?

Question 33 : As-tu déjà été jaloux / jalouse ? Si oui, quand ?

Question 34 : Comment aimerais-tu voir notre relation, notre couple évoluer ?

Question 35 : Quelle est la première chose que tu as remarquée chez moi ?

Question 36 : Combien de fois as-tu été amoureux / amoureuse ?

Question 37 : Qu’est-ce que tu préfères dans notre couple ?

Question 38 : Qu’est-ce que tu voudrais changer dans notre relation ?

Question 39 : Quel souvenir de nous deux chéris-tu le plus ?

Question 40 : Que dis-tu de moi à tes amis ?

Questions à se poser en couple pour mieux se connaître sur la sexualité

Question 41 : Qu’est-ce que tu trouves le plus attirant chez moi ?

Question 42 : Qu’est-ce que l’on a jamais fait ensemble que tu aimerais essayer ?

Question 43 : Combien as-tu eu de partenaires ?

Question 44 : À quel âge as-tu fais ta première fois ? Avec qui ?

Parler est la meilleure façon de faire durer son couple / Crédit photo : Unsplash

Question 45 : Dans quel endroit insolite aimerais-tu faire l’amour ?

Question 46 : Qu’est-ce que je pourrais faire pour te satisfaire d’avantage ?

Question 47 : Pour toi, combien de fois faut-il faire l’amour pour être satisfait ?

Question 48 : Est-ce que tu as déjà été trompé(e) ? Est-ce que tu as déjà trompé ?

Question 49 : Qu’est-ce qui est rédhibitoire pour toi dans la se*ualité ?

Question 50 : Qu’est-ce que tu préfères faire avec moi ?

Vous pouvez aussi opter pour des jeux de société prévus pour les couples comme Conversations en couple, jeu de cartes avec des sujets à aborder à deux, ou Dimoi, curiosité bien placée édition couple, jeu de question pour se (re)découvrir.

Les jeux de société pour couples sont une bonne façon d’apprendre à mieux connaître son partenaire / Crédit photo : Amazon

Les questions à poser lors d’un premier rendez-vous

Vous êtes célibataire et vous aimeriez vivre une belle histoire d’amour ? Et si un questionnaire auquel répondre avec votre crush vous permettez de tomber amoureux ? C’est en tout cas l’idée d’Arthur Aaron, chercheur américain et professeur de psychologie, qui a inventé un questionnaire de trente-six questions qui permettrait de créer une intimité entre deux personnes. Mandy Len Catron, journaliste pour le New York Times, a tenté l’expérience avec Mark, un homme qui lui plaisait mais qu’elle connaissait peu, et cela a fonctionné. Dans le livre «Comment tomber amoureux d’un parfait inconnu en trente-six questions (et quatre minutes de silence)» (éditions Massot), elle décrit les étapes du questionnaire d’Arthur Aaron.

Il faut prévoir deux heures, de préférence dans un endroit calme, pour répondre à toutes les questions, dans l’ordre : elles sont classées des moins intimes aux plus intimes, en trois parties. Il ne s’agit pas d’un entretien d’embauche, mais bien d’une conversation à coeur ouvert. Ne prenez pas de notes, mais écoutez les réponses de votre (potentiel) partenaire, et confiez vous en toute sincérité. À la fin des trente-six questions, prenez quatre minutes dans le silence pour vous regarder dans les yeux. Et laissez le charme opérer… ou pas.

Et si un questionnaire développé par un chercheur permettait de tomber amoureux ? / Crédit photo : Unsplash

Questions pour tomber amoureux : partie 1

1. Si vous pouviez inviter quelqu’un à dîner (un proche, un disparu, une célébrité), qui choisiriez-vous ?

2. Aimeriez vous être célèbre ? De quelle manière ?

3. Avant de téléphoner, vous arrive-t-il de répéter ce que vous allez dire ? Pourquoi ?

4. Que serait pour vous une «journée parfaite» ?

5. Quand avez-vous chanté pour vous la dernière fois ? Et pour quelqu’un d’autre ?

6. Si vous pouviez vivre jusqu’à 90 ans et conserver soit l’esprit soit le corps de vos 30 ans, durant les 60 dernières années de votre vie, que choisiriez vous ?

7. Avez-vous secrètement l’intuition de la façon dont vous allez m*urir ?

8. Citez trois éléments que votre partenaire et vous semblez avoir en commun.

9. Qu’est-ce qui, dans votre vie, vous fait le plus éprouver de gratitude ?

10. Si vous en aviez la possibilité, que changeriez-vous dans la façon dont vous avez été élevé(e) ?

11. Prenez quatre minutes et racontez l’histoire de votre vie à votre partenaire, en donnant le plus de détails possible.

12. Si vous pouviez vous lever demain en ayant acquis une qualité ou une compétence, quelle serait-elle ?

Questions pour tomber amoureux : partie 2

13. Si une boule de cristal pouvait vous révéler quelque chose, que voudriez-vous savoir ?

14. Y a-t-il une chose que vous rêvez de faire depuis longtemps ? Pourquoi ne l’avez-vous pas encore réalisée ?

15. Qu’avez-vous accompli de plus grand dans votre vie ?

16. Qu’est-ce qui, dans l’amitié, a le plus de valeur pour vous ?

17. Quel est le souvenir que vous chérissez le plus ?

18. Quel est votre pire souvenir ?

19. Si vous saviez que vous alliez m*urir dans un an, que changeriez-vous dans votre façon de vivre ? Pourquoi ?

20. Que signifie pour vous l’amitié ?

21. Quels rôles l’amour et l’affection jouent-ils dans votre vie ?

22. À tour de rôle, dites à votre partenaire ce que vous considérez comme l’une de ses caractéristiques positives (jusqu’à arriver à cinq au total).

23. Votre famille est-elle proche et chaleureuse ?

24. Que ressentez-vous à propos de la relation avec votre mère ?

Questions pour tomber amoureux : partie 3

25. Enoncez chacun trois affirmations vous concernant vous deux. Par exemple : «Tous les deux, ici, nous ressentons…»

26. Complétez cette phrase : «J’aimerais avoir quelqu’un avec qui partager …»

27. Si vous deviez devenir l’ami très proche de votre partenaire, confiez-lui ce qui vous semble important qu’il sache sur vous.

28. Dites à votre partenaire ce que vous aimez en lui. Soyez très direct, exprimez des choses que vous ne diriez pas à quelqu’un que vous venez de rencontrer.



29. Dites à votre partenaire une situation, un moment très gênant de votre vie.

30. Quand avez-vous pleuré devant quelqu’un pour la dernière fois ? Et tout seul ?

31. Dites à votre partenaire ce que vous appréciez déjà en lui ou en elle.

32. Selon vous, de quel sujet trop sérieux ne peut-on pas rire ?

33. Si vous deviez disparaître ce soir, sans avoir la possibilité de communiquer avec qui que ce soit, que regretteriez-vous de ne pas avoir dit ? Pourquoi ne l’avez-vous pas dit ?

34. Votre maison et tout ce qu’elle contient prenne feu. Après avoir sauvé vos proches et vos animaux de compagnie, vous avez encore le temps de soustraire quelque chose des flammes. Que prenez-vous ? Pourquoi ?

35. Parmi tous les membres de votre famille, quel est celui dont la disparition vous toucherait le plus ? Pourquoi ?

36. Exposez un problème personnel à votre partenaire et demandez-lui comme il gérerait. Demandez-lui également comment il perçoit votre ressenti par rapport à ce problème.

L’amour, ce n’est pas qu’une question de sentiments, ce sont aussi des valeurs partagées, des visions de la vie compatibles / Crédit photo : Unsplash