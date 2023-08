Pourquoi de plus en plus de Français se laissent tenter par le naturisme

Première destination naturiste du monde, la France attire chaque année plus de deux millions de touristes adeptes de cette pratique. Parmi eux, les Français sont de plus en plus nombreux.

Les nouveaux adeptes évoquent un sentiment de liberté et de sérénité

Ces dernières années, les Français sont de plus en plus nombreux à s’essayer au naturisme. Si certains adoptent ce mode de vie pendant leurs congés estivaux, d’autres se contentent d’une après-midi plage de temps à autre.

Parmi les nouveaux adeptes qui acceptent de faire part de leur expérience, certains affirment que lorsque tout le monde est nu, personne ne s’observe. Il n’y a donc pas ce fameux regard de l’autre dont on se préoccupe tellement en temps normal.

En outre, les naturistes affirment se sentir parfaitement à l’aise et sereins. À savoir que ce bien-être ne se fait pas uniquement ressentir sur le moment. Les bienfaits se manifestent à long terme d’après les dires de ceux qui prônent des activités détente sans aucun vêtement.

De plus en plus de jeunes se laissent convaincre

D’après les dernières études chiffrées, les Français sont de plus en plus nombreux à se déshabiller pour les vacances. Et pour profiter pleinement des bienfaits du naturisme, ils se rendent dans des espaces spécialement aménagés. Plages, campings et villages de vacances sont présents dans de nombreuses régions de France.

Chaque année, ces structures accueillent des millions de vacanciers venus profiter du soleil à leur manière. En outre, les chiffres étaient annoncés à la hausse pour 2022 et 2023. Car cette idée de connaître la plénitude en se passant de vêtements semble convaincre de plus en plus de personnes et parmi elles, beaucoup de jeunes.

Outre cette sensation de liberté qui favorise le bien-être, les naturistes évoquent une reconnexion avec la nature.

La pandémie de Covid aurait boosté l’attrait des Français pour le naturisme

Il semble que la pandémie de Covid soit en partie responsable de cet intérêt grandissant pour le naturisme. Lors d’une interview, la présidente de la Fédération française de naturisme a expliqué que beaucoup de personnes ont ressenti le besoin de se reconnecter avec la nature. Face à l’impossibilité de voyager, ils se sont lancés dans une toute nouvelle expérience.

Et la plupart de ceux qui ont essayé cette philosophie de vie l’ont adoptée. Car le naturisme, ce n’est pas uniquement vivre nu. Il y a une vraie proximité avec la nature, une culture de la bienveillance, du respect de l’autre et surtout de l’acceptation de soi.

Des centres de vacances de plus en plus attractifs

En définitive, le naturisme n’a pas changé depuis sa démocratisation dans les années 70. Mais la façon dont on l’aborde : oui. S’il s’agissait, au départ, d’une pratique engagée, il s’agit d’un loisir désormais.

On recense tout de même quelques changements en pratique. Parmi eux, le fait d’autoriser les hommes seuls, les personnes tatouées ou possédant des piercings à faire partie des associations naturistes.

De plus, les campings et villages de vacances dédiés ont aujourd’hui l’avantage de proposer les mêmes services et activités que les autres centres de vacances. Ainsi, les touristes peuvent profiter pleinement de leurs congés tout en savourant les bienfaits de cette philosophie.