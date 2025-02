Dans cette ville, cracher par terre vous coûtera 135 euros d'amende

Cette ville en a terminé avec les incivilités. Pour les contrer et faire respecter les règles de base du savoir-vivre, elle a créé une brigade spéciale venue renforcer la police municipale. Les habitants y réfléchiront à deux fois avant de cracher par terre.

Comment lutter contre les incivilités du quotidien ? À cette question que tout le monde se pose, cette ville du Sud de la France a peut-être la réponse. Depuis le début de l’année, une brigade anti-incivilités (BAI) a fait son apparition. Son but ? Faire de la prévention, principalement, mais ne pas hésiter à condamner lorsque cela est nécessaire.

Les rues de Bordeaux, en Gironde, sont désormais peuplées d’agents qui veillent au grain. Dépôts sauvages, déjections canines, ordures, chewing-gum jeté au sol ou crachats, cette brigade de la police municipale est là pour faire respecter certaines règles de savoir-vivre, détaille Le Parisien.

En cas de non-respect, il vous en coûtera 135 euros. Mais l’amende peut grimper jusqu’à 1500 euros selon la pratique utilisée (dépôts sauvage avec l’aide d’un véhicule, par exemple).

Une nouvelle brigade qui porte ses fruits

Crédit photo : Francesco Scatena/ iStock

Cette brigade d’un autre genre vient de faire son arrivée après une promesse de la mairie de Bordeaux. Face à la hausse de 24,03 % de la délinquance entre 2016 et 2019 et de 9,86 % entre 2020 et 2023, le maire, Pierre Hurmic, avait promis des changements. « Nous voulons une ville propre et sécurisée [car] les incivilités nuisent à la qualité de vie et renforcent le sentiment d’insécurité », raconte–t-il auprès du Parisien.

Certains commerçants, à l’instar de Chiara, une fleuriste, accueillent la nouvelle avec soulagement. Chaque jour, ils se désolent de retrouver quantité d’ordures dans les rues, entraînant par ailleurs l’arrivée de rats. Ils espèrent ainsi que la Bai fera changer les choses. « Parfois, rien qu’en voyant l’uniforme les gens se comportent mieux », raconte un policier de la brigade.

Depuis janvier, 80 verbalisations ont été établies dans toute la ville de Bordeaux. Il y a fort à parier que ce chiffre continuera de grimper, ou bien qu’il stagnera si, comme la Bai le constate, la présence de ses agents est en mesure de faire changer le comportement de ses habitants.