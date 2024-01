Dating : cette nouvelle tendance de couple que vous allez adorer en 2024

À quoi faut-il s’attendre en termes de “dating” pour l’année 2024 ? L’application de rencontre FRUITZ a révélé son rapport. Et c’est inédit…

Vous en avez assez des rendez-vous qui n’aboutissent pas, des relations toxiques, des relations qui ne sont pas sérieuses et pire encore, d’avoir le cœur brisé ? Pas de panique, on vous dévoile LA grande tendance “dating” de l’année 2024.

Crédit photo : iStock

À la poubelle, les rendez-vous sans intérêt. En cette nouvelle année, on mise sur le bonheur. Et c’est l’application de rencontre dédiée à la jeune génération, FRUITZ, qui le dit. Suite à un rapport sur les “bonnes résolutions de 2024” en termes de dating, les 18-25 seraient plus que jamais en quête de “relations saines”. Mais alors, à quoi faut-il s’attendre ?

En 2024, 5 résolutions majeures s’imposeront dans l’univers de la rencontre amoureuse :

#1 Le partage des valeurs

En 2024, 35% des personnes célibataires interrogées par FRUITZ ont décidé de “rencontrer quelqu’un avec qui ils partagent les mêmes valeurs”. En clair, on ne se force plus, on ne se met plus des œillères.

#2 La fin des relations toxiques

Exit les relations toxiques qui nous crèvent le cœur : 26% des sondés ont décidé de ne “plus tolérer les comportements et relations toxiques.” On pense à soi en priorité.

#3 Faire preuve d’initiative

Cette année, lors d’un rendez-vous, on ose ! 23% des sondés sont prêts à faire preuves d’initiative lors d’un "date".

#4 Être vigilant sur les “red flags”

Tout comme les relations toxiques, cette année, les célibataires (21%) seront plus vigilants sur les “red flags”. Vous savez, ces signaux comportementaux qui ne présagent rien de bon pour la suite d’une relation, mais que l’on préfère parfois ne pas s’autoriser à voir. En 2024, on arrête donc de se cacher les yeux et on s’éloigne du négatif.

#5 Identifier ses propres attentes

Enfin, pour 18%, cette année, il est important d’identifier ses propres besoins, attentes et limites dans une relation. Lorsque l’on pose les “bases” dès le départ, on s’évite bien des problèmes.

Crédit photo : iStock

Et le sexe dans tout ça ?

En 2024, il y aura aussi du changement côté sexo : L’étude FRUITZ révèle que les jeunes misent sur la découverte de soi et de l’autre. 22% d’entre eux aimeraient “Essayer de nouvelles pratiques”. La transparence et la communication resteront au cœur des relations. 21% souhaitent "Mieux se connaître et identifier leurs propres envies". Pour conclure, la communication et l’écoute seront au cœur des relations sexuelles cette année. De quoi donner envie de s’organiser un “date”, n’est-ce pas ?