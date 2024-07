L'absence de relations sexuelles ou de masturbation peut avoir un grave impact sur votre corps, selon cette docteure

La sexualité n’est pas seulement une notion de plaisir, c’est aussi un besoin essentiel pour le corps. On vous explique.

Avant de commencer cet article, il est important de rappeler que toute relation sexuelle ou contact physique doit être consenti par tous les partenaires. Maintenant que les bases sont posées, une experte en relation sexuelle a révélé les conséquences du manque de relations charnelles et/ou de masturbation sur le corps. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ne pas avoir de rapports, ou ne pas pratiquer la masturbation, peut avoir des répercussions sur l’organisme.



Crédit photo : iStock

Des risques pour la santé intime

Comme le rapporte le Dr Tara Suwinyattichaiporn, experte en sexualité et en relations, au Daily Mail, l'absence de relations sexuelles et de masturbation peut provoquer des symptômes extrêmes dans le corps et avoir des “répercussions sur la santé mentale”. Et pour cause : selon un autre expert, Tobias Kohler, un professeur adjoint d'urologie à la faculté de médecine de l'université du sud de l'Illinois, le manque de relations sexuelles ou de masturbation pourrait provoquer une atrophie des parties génitales :

“Sans érections régulières, le pénis devient moins élastique et donc rétrécit. Si les hommes ne font rien pour maintenir une érection normale, ils auront un raccourcissement du pénis.”

Crédit photo : iStock

Selon le média Unilad, qui relaye également une étude menée par l’Urology Care Foundation, l’abstinence peut également augmenter les risques de cancer de la prostate chez les hommes. Et cela touche également les femmes. L’atrophie vaginale peut entraîner de la sécheresse au niveau des parois vaginales et ainsi provoquer brûlures, démangeaisons et autres désagréments. Toujours selon le Dr Tara Suwinyattichaiporn, l’abstinence pourrait aussi avoir des répercussions sur la santé mentale, comme provoquer de l’anxiété, du stress, de la dépression ou encore une frustration s3xuelle. En clair : faites l’amour, pas la guerre (et toujours avec consentement) !