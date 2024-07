Maladie des loisirs : quel est ce syndrome qui fait des ravages pendant les vacances ?

C’est parti pour le grand départ en vacances ! Mais attention ! Un mystérieux syndrome, appelé “la maladie des loisirs”, pourrait venir éteindre votre excitation. Mais quelle est cette maladie ?

Si les vacances riment souvent avec bonheur et lâcher-prise, votre corps pourrait ne pas suivre le mouvement. En effet, lors des grands départs en vacances, il existe un syndrome appelé “la maladie des loisirs” que subissent certains voyageurs bien malgré eux.

Ce syndrome se signale par plusieurs symptômes, qui vont du mal de tête à la gorge irritée, en passant par le nez coulant. Si vous pensez être pris d’une petite grippe, ce n’est pas vraiment le cas. Cette maladie ne signifie pas non plus que vous êtes allergique aux loisirs.

En réalité, elle implique le fait que votre corps n’est pas préparé à lâcher prise après des mois de stress au travail et un long trajet. En effet, la pression constante liée au travail produit une grande quantité de noradrénaline, qui est l’hormone du stress. Cette hormone permet normalement au corps de fonctionner à plein régime, afin d’être au diapason des exigences de votre quotidien.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, la noradrénaline a des caractéristiques immunitaires grâce à un effet anti-inflammatoire qui combat les maladies. Seulement voilà, lorsque la pression retombe, le taux de cette hormone du stress baisse drastiquement, perturbant alors votre équilibre hormonal.

Le renforcement du système immunitaire dont vous bénéficiez fond alors comme neige au soleil. Ainsi, votre système immunitaire réduit sa vigilance et devient plus vulnérable aux maladies. Selon une étude menée en 2002, les personnes les plus exposés à cette “maladie des loisirs” seraient les personnes perfectionnistes qui ont une charge de travail élevée et un sens aigu des responsabilités.

Que faire pour éviter la “maladie des loisirs” ?

Si jamais vous craignez de contracter ce syndrome, la première option est de repenser votre façon de travailler. Une personne qui a tendance à se détendre régulièrement a moins tendance à être touchée par la maladie des loisirs. Par ailleurs, une activité physique régulière permet aussi de maintenir un meilleur équilibre hormonal.

Crédit photo : iStock

Une autre donnée prépondérante est bien souvent oubliée : la qualité du sommeil. En effet, des mauvaises nuits vont forcément contribuer au déséquilibre de votre système immunitaire. La question du sommeil intervient surtout lors de grands voyages où vous risquez de subir un décalage horaire considérable.

Enfin, une alimentation équilibrée permet également de stimuler les défenses immunitaires sur le long terme. Parmi les aliments privilégiés, optez pour le gingembre et l’ail qui ont d’excellentes propriétés anti-inflammatoires afin de remplacer la baisse de production de l’hormone du stress.