Dès jeudi soir, aucun virement bancaire ne pourra être fait pendant 3 jours

Attention si vous voulez envoyer ou recevoir de l’argent ce week-end : aucun virement bancaire ne pourra être effectué dès ce jeudi soir.

Si vous avez des paiements à effectuer dans les prochains jours, anticipez vos actions. À partir du jeudi 30 avril au soir, les virements bancaires seront bloqués pendant trois jours. La raison ? La présence du jour férié du 1er mai, qui tombe un vendredi.

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En effet, le système de virement bancaire européen Target 2 sera à l’arrêt ce vendredi et provoquera une interruption similaire à celle du week-end de Pâques, pendant lequel les virements étaient à l’arrêt du 3 au 6 avril.

Des virements avant le 30 avril

Pour éviter d’avoir des paiements en retard, il est donc recommandé d’envoyer ses virements avant le 30 avril. Mais selon Le Parisien, cette coupure concernera uniquement les virements SEPA classiques. Ainsi, il sera possible de contourner le problème en utilisant d’autres méthodes de paiement.

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Si vous devez impérativement effectuer un paiement ce week-end, vous pourrez procéder à un virement instantané. En effet, il sera toujours possible de transférer de l’argent instantanément, et ce même un jour férié. En plus de cela, vous pourrez utiliser Wero et Paypal pour procéder à un virement immédiat. Ces plateformes de paiement ne sont pas impactées par la fermeture du système bancaire classique.

Un mois de mai chamboulé ?

Les autres jours fériés du mois de mai ne seront quant à eux pas impactés par cette interruption. Pendant le vendredi 8 mai, le jeudi 14 et vendredi 15 mai ainsi que le lundi 25 mai, les services bancaires fonctionneront normalement. En effet, si le 1er mai est un jour férié dans quasiment toute l’Europe, ce n’est pas le cas des autres.

Dans l’année, il y aura un autre moment pendant lequel l’émission de nos virements sera chamboulée. En effet, le 25 décembre 2026 tombe un vendredi, ce qui provoquera une interruption des virements pendant les fêtes de Noël. Des paiements à anticiper pour éviter les mauvaises surprises.