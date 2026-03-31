Les virements bancaires bloqués du 3 au 6 avril pour le week-end de Pâques, voici comment se préparer

Les virements bancaires seront bloqués durant quatre jours ce week-end. Alors, mieux vaut prendre ses précautions si vous devez effectuer des virements importants avant une date limite.

Un week-end de Pâques qui impacte les virements

Le week-end prolongé de Pâques est une période que beaucoup de Français attendent avec impatience : pour passer du temps en famille, dévorer du chocolat et se reposer. Sauf qu’en contrepartie, il y a des choses qu’on ne peut pas faire durant ce temps, comme les virements bancaires.

En effet, certains virements bancaires risquent de ne pas arriver à destination à temps. La Banque centrale européenne, qui gère les systèmes de règlements interbancaires, n’assure pas les transferts les week-ends et les jours fériés. De plus, comme le Vendredi Saint est célébré en Alsace et Lorraine et dans le reste de l’Europe, cela représente quatre jours consécutifs sans transfert d’argent, renseigne le site Démarches administratives.

Les virements seront bloqués durant quatre jours, prenez vos précautions

Crédit photo : Thai Liang Lim/ iStock

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Dès lors, mieux vaut prendre ses précautions si vous avez besoin d’effectuer un virement important avec une échéance à respecter. Car, si vous effectuez un virement à partir du vendredi 3 avril, il ne se concrétisera que le mardi 7 avril dans le meilleur des cas. Les virements seront bloqués du vendredi 3 avril au lundi 6 avril inclus.

Les retards de virements concernent les virements entre deux banques différentes. Certains établissements bancaires, à l’instar de LCL, ont d’ailleurs prévenu leurs clients. « Les virements émis après 16h le 1er avril seront exécutés le mardi 7 avril », peut-on lire sur l’application mobile.

Les professionnels conseillent donc d’effectuer ses virements le mercredi 1er avril avant 16 heures, soit l’heure de coupure, pour être certain qu’ils arrivent à temps. Par ailleurs, il est possible d’effectuer un virement instantané à toute heure de la journée et toute la semaine sans être impacté par le blocage. Les virement internes entre deux comptes d’une même banque ne sont pas non plus concernés.

D’autres jours fériés seront également impactés dans l’année comme le 1er mai et le 25 décembre, tous deux un vendredi.