Deux agents d'entretien sauvent 14 chatons abandonnés dans un sac de courses

En Angleterre, des agents d’entretien ont secouru 14 chatons abandonnés dans un lieu pour le moins inattendu.

Une découverte surprenante !

Une simple journée de travail s’est transformée en sauvetage animalier pour des agents municipaux en Angleterre, rapporte le magazine américain People.

Sauvetage inattendu dans un parc

Les faits se sont déroulés le samedi 25 avril à Atherstone, dans le comté du Warwickshire.

Ce jour-là, vers 6 h 30 du matin, David et Carl, deux agents d’entretien, nettoyaient le Royal Meadow Drive Recreational Area, une aire de jeux, lorsqu’ils ont fait une découverte totalement inattendue.

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Le duo a trouvé quatorze chatons abandonnés dans un sac de courses réutilisable.

Selon la BBC, dix d’entre eux étaient âgés d’environ quatre à cinq semaines, tandis que les quatre autres avaient encore leur cordon ombilical attaché.

Fort heureusement, les petits félins étaient tous encore en vie, selon un communiqué du North Warwickshire Borough Council.

Crédit Photo : North Warwickshire Borough Council

Les agents d’entretien félicités pour leur geste

Face à cette situation, les deux employés ont agi rapidement afin de garantir que les animaux reçoivent des soins immédiats. Carl a emmené les chatons chez lui avant de les conduire en toute sécurité chez un vétérinaire.

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Sur place, les jeunes chats ont été examinés minutieusement. Placés en couveuse en raison de leur état nécessitant des soins intensifs, ils sont désormais nourris toutes les trois heures.

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À la suite de ce sauvetage, le conseil municipal a salué ses agents pour « leur réaction rapide, leur professionnalisme et leur compassion ».

Il a également remercié Carl et sa famille « pour leur soutien immédiat dans la prise en charge des animaux avant leur traitement vétérinaire ».

Pour l’instant, on ignore si une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances des faits, ni si les chatons seront proposés à l’adoption. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont félicité les principaux concernés.

Une personne a écrit :

« Bien joué à ceux qui les ont trouvés et qui se sont occupés d’eux ».

Une deuxième a commenté :

« Heureusement pour ceux qui les ont trouvés, dont le comportement contraste fortement avec celui de la personne qui les a abandonnés ».

Une troisième a indiqué :