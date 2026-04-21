Méfiez-vous, ces pompiers vous demandent 300 euros et font de nombreuses victimes

En Vendée, une nouvelle arnaque a été détectée. Les escrocs ciblent les commerçants en se faisant passer pour des sapeurs-pompiers, et demandent la somme de 300 euros.

Une nouvelle arnaque a été identifiée début avril, dans le département de la Vendée, et elle concerne les sapeurs-pompiers. Ce n’est pas la première fois que les professionnels du feu sont utilisés pour arnaquer des personnes, puisqu’une fause photo diffusée sur les réseaux sociaux montrant un pompier à l’hôpital avait piégé plusieurs victimes.

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En Vendée, des commerçants ont été contactés par téléphone par des personnes qui se faisaient passer pour des pompiers. Mais il n’en était rien.

De faux sapeurs-pompiers

Les personnes qui ont appelé les commerçants sont des escrocs puisque leur principe est de soutirer de l’argent à leurs victimes. En se faisant passer pour des pompiers, les arnaqueurs demandaient 300 euros.

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Cette escroquerie a été dénoncée par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du département dans un communiqué rapporté par France 3.

“Depuis la première semaine d’avril, plusieurs commerçants de Vendée ont été contactés téléphoniquement par des personnes mal intentionnées se présentant de manière insistante comme des sapeurs-pompiers. Ces démarches n’ont aucun lien avec le Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, ou de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Vendée”, indique le communiqué.

Ne pas se faire avoir

Plusieurs plaintes ont été déposées et une enquête est en cours. Les commerçants de la région sont invités à faire preuve de vigilance. Pour ne pas tomber dans le piège, demandez toujours l’identité de votre interlocuteur. Pour rappel, les pompiers ne font jamais de démarchage téléphonique.

Ils peuvent cependant sonner à votre domicile pour vous vendre des calendriers. Dans ce cas, pour être sûr de ne pas vous faire arnaquer, vous pouvez leur demander de confirmer leur identité avec leur carte professionnelle. En plus de cela, les pompiers doivent toujours être en tenue et adresser un reçu en cas de don. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le centre de secours le plus proche de chez vous, la mairie ou les forces de l’ordre.