Elle saute dans un canal gelé pour sauver son chien, son fils de 2 ans la suit et finit dans un état grave

À Toul (Meurthe-et-Moselle), une mère a tenté de secourir le chien familial, tombé dans un canal gelé. Son enfant en bas âge s’est jeté à l’eau pour la rejoindre et a failli se noyer.

Ce qui devait être une simple promenade a tourné au drame.

Les faits se sont produits dans l’après-midi du lundi 5 janvier près du canal de la Marne, à Toul (Meurthe-et-Moselle), rapporte l’Est Républicain.

Des secouristes sont intervenus pour sauver une mère de famille, ainsi que son enfant de deux ans et demi, de la noyade.

Crédit Photo : iStock

Un terrible incident

Peu avant l’intervention, cette femme âgée de 35 ans a vu son chien tomber dans l’eau glacée.

Face à cette situation, la trentenaire n’a pas hésité une seconde. D’abord, elle a demandé à son fils de l’attendre sur la rive. Puis, elle s’est jetée dans le canal pour sauver son animal de compagnie. Malheureusement, le petit garçon a décidé de suivre sa maman et a sauté à son tour.

Crédit Photo : iStock

« Le chien était visiblement sur une plaque de gel qui a cédé. La mère aurait posé son enfant en lui disant de ne pas bouger avant de se jeter à l’eau », a déclaré Stéphane Charpentier, chef de circonscription de la police nationale de Toul.

Avant d’ajouter :

« Son fils aurait voulu rejoindre quand même sa mère et serait tombé. C’est l’hypothèse probable ».

Le petit garçon hospitalisé d’urgence

Une fois dans l’eau, le duo a eu du mal à regagner la rive. Témoin de la scène, une promeneuse a alerté les secours. À leur arrivée, deux sapeurs-pompiers de Toul-Écrouves ont plongé pour extirper les victimes.

Au cours de cette intervention, cinq adolescents ont apporté leur aide. Par chance, la mère et son enfant ont pu être ramenés sur la terre ferme. La femme souffrait d’hypothermie, tandis que le jeune garçon était en arrêt cardio-respiratoire. Le bambin a été transporté d’urgence vers le CHRU de Brabois. Il est actuellement en observation à l’hôpital, a précisé la police.

Crédit Photo : Wikimédia

De son côté, le chien familial est décédé. À la suite de cet incident, une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu’il s’est passé.