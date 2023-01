Distribution gratuite de casques de vélos et trottinettes, ce samedi 14 janvier à Paris

Une distribution gratuite de casques sera organisée demain à Paris. Détails.

On ne le répètera jamais assez, mais rouler en vélo ou à trottinette en ville reste dangereux et ce n’est pas les cyclistes parisiens qui viendront dire le contraire.

Arpenter les rues de la capitale à bicyclette ou en trottinette n’est pas une mince affaire et il n’est pas rare d’assister à des chutes quand on se balade. Si ces accidents sont parfois sans gravité, certains peuvent néanmoins conduire à de vrais drames.

Ainsi en 2021, 22 personnes ont perdu la vie à Paris des suites d’un accident de trottinette.

Crédit photo : Istock

Des casques de vélos et de trottinettes distribués gratuitement à Paris

Face aux dangers de la route, mieux vaut donc mettre le paquet question sécurité.

C’est la raison pour laquelle il est vivement conseillé de porter un casque lors de ses déplacements - bien que celui-ci ne soit pas obligatoire - y compris pour des trajets courts, car un accident est si vite arrivé.

Beaucoup de cyclistes et de trottinettistes n’ont pas encore ce réflexe et roulent à vive allure sans protection, prenant ainsi des risques inconsidérés.

Crédit photo : Istock

Pour votre sécurité, on vous conseille donc d’investir dans un casque si ce n’est pas déjà fait. Et si vous n’en possédez pas encore et que votre budget est quelque peu limité, bonne nouvelle, vous pourrez vous en procurer un gratuitement dès demain.

Une distribution gratuite sera en effet organisée ce samedi 14 janvier 2023 à Paris, place de la République, à l’initiative de la marque Lime, le leader sur le marché de la trottinette électrique en libre-service dans la capitale.

L’événement, dont le but est de sensibiliser les Parisiens au port du casque, aura lieu dès 12h et devrait attirer les foules. Premiers arrivés, premiers servis.

Le rendez-vous est pris !