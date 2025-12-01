Une future mariée trompe son fiancé lors de son EVJF et reproche à son amie sobre de ne pas l'en avoir empêchée

Une future mariée ayant trompé son compagnon pendant son enterrement de vie de jeune fille rejette la faute sur l’une de ses amies, qui était sobre lorsque l’infidélité s’est produite.

Ce qui devait être une soirée festive a fini en drame amical.

Un enterrement de vie de jeune fille (EVJF) est une fête qui réunit les amies de la future mariée avant le grand jour. Si cette parenthèse enchantée est généralement synonyme de joie, une récente soirée a pris une tournure inattendue.

Crédit Photo : iStock

Lors d’une sortie en boîte de nuit, une femme alcoolisée a trompé son fiancé et a ensuite rejeté la faute sur une amie qui, selon elle, était la plus responsable du groupe et aurait dû ainsi l’empêcher de fauter.

Sur le forum Reddit, la copine en question (que nous appellerons Melissa) demande conseil aux internautes : est-elle vraiment coupable de ne pas avoir empêché la future mariée de « céder à la tentation » ?

Un EVJF qui tourne à la catastrophe

D’abord, elle explique que le compagnon de son amie «Elly» est très « jaloux et strict ». Pour éviter une dispute, cette dernière a opté pour un EVJF « court et discret » plutôt qu’une grande fête.

Elly et sa bande de copines ont décidé de dîner au restaurant. Après le repas, l’utilisatrice Reddit avait prévu d’aller en boîte de nuit avec quelques amies, dont une qu’elle a appelée Cloe.

À sa plus grande surprise, la future mariée a décidé de se joindre à elles. C’est dans ce contexte que la soirée a dégénéré.

« Cloe a entraîné Elly boire des shots, en prétextant que c’était sa dernière chance », se souvient-elle.

Elle ajoute :

« Trois heures plus tard, elles avaient disparu. J'étais la seule personne parfaitement sobre du groupe, car je ne bois pas pour des raisons médicales ».

Crédit Photo : iStock

Inquiète, l’auteure du message a décidé de les chercher. Quelques instants plus tard, elle les a trouvées en train de s’embrasser, entourées de quelques hommes.

« Elly trompait son fiancé quelques semaines avant son mariage. Je les ai séparées de force et nous sommes allées chercher un taxi. C'est là que les problèmes ont commencé », souligne Melissa sur le réseau social.

Une dispute éclate

À la suite de cette découverte, Melissa n’a pas hésité à confronter Elly. Elle lui a expliqué que « ses actions mettaient en péril tout son avenir ».

Dans la foulée, elle s’est en prise à Cloe, l’accusant d’avoir entraîné son amie « dans ses propres aventures sans réfléchir aux conséquences ».

L’amante d’un soir a reproché à Melissa de ne pas être une « véritable amie » car elle empêchait Elly de profiter de sa dernière occasion de « s’amuser ». Le plus surprenant, cependant, est survenu lorsqu'Elly a pris le parti de Cloe et a blâmé l’auteure du message.

« Elle a dit que c'était de ma faute parce que je ne m'étais pas occupée d'elle et que je ne l'avais pas empêchée de céder à la tentation, puisque c'était moi qui ne buvais pas ».

Crédit Photo : iStock

Aujourd’hui, la jeune femme se demande si elle a eu tort de dénoncer l'irresponsabilité d’Elly, de refuser de jouer le rôle de « nounou » simplement parce qu'elle était sobre, et d'intervenir lorsque la mariée risquait de compromettre son avenir.

Dans la section commentaires, de nombreux internautes se rangent du côté de Melissa. Une personne rappelle qu’elle a eu affaire à « des adultes responsables qui ont fait leurs propres erreurs ».

« Prenez vos distances et trouvez-vous de nouvelles amies », conseille-t-elle.

Et vous, qu’en pensez-vous ?