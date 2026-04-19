Une averse soudaine trempe les invités d'un mariage, les mariés font quelque chose de totalement inattendu

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Faith et Thad Barrington le jour de leur mariage

Aux États-Unis, un couple a vu la pluie s’abattre sur sa cérémonie de mariage en plein air. Leur réaction a ensuite surpris les invités.

Mariage pluvieux, mariage heureux ?

Faith Barrington, 23 ans, et son époux Thad, 25 ans, ont vu leur cérémonie de mariage en plein air être frappée par une pluie soudaine.

Loin de se laisser décourager par cette intempérie, les jeunes mariés ont finalement fait de cette averse un magnifique souvenir, rapporte le magazine américain People.

Faith et Thad Barrington le jour de leur mariageCrédit Photo : Ann Huck Photo / Instagram

Une cérémonie de mariage sous la pluie

Le couple s’est dit oui le samedi 4 avril au bord d’un lac à Kingston, aux États-Unis, détaillent nos confrères.

Les semaines précédant le mariage, Faith et son compagnon ont suivi de près la météo pour éviter toute mauvaise surprise. Quelques jours avant l’évènement, ils ont été ravis d’apprendre que les prévisions annonçaient 0 % de risque de pluie.

Le hic ? Cette prédiction s’est révélée totalement fausse. Pourtant, le jour J, la future mariée était plutôt sereine : le soleil brillait à travers les nuages et rien ne laissait présager la suite.

La cérémonie a débuté à 15 h, mais quinze minutes plus tard, alors que les époux échangeaient leurs vœux, quelques gouttes de pluie sont apparues, avant de se transformer en véritable déluge. En cinq minutes, les 65 invités, ainsi que les mariés, étaient complètement trempés.

Faith et Thad Barrington le jour de leur mariageCrédit Photo : Ann Huck Photo / Instagram

Pour Faith, ce moment inattendu a rendu l’expérience encore plus intense. Dès que l’averse s’est intensifiée, elle a ressenti une immense euphorie. Malgré la pluie battante, les convives ont gardé leur bonne humeur et partagé la joie du couple.

La suite après cette vidéo

Tout ce joli petit monde a continué à célébrer l’amour dans une ambiance joyeuse… et mouillée.

Les mariés finissent dans le… lac !

À la fin de la cérémonie, alors que Faith redescendait l’allée avec son mari, elle a eu une impulsion inattendue. Elle s’est alors dit qu’ils pouvaient aller encore plus loin, puisqu’ils étaient déjà trempés.

Elle a proposé à son conjoint de sauter dans le… lac ! Ensemble, ils ont couru jusqu’au ponton avant de plonger dans l’eau, transformant l’instant en souvenir marquant et inoubliable.

Le reste de la journée s’est déroulé dans un cadre différent : la pluie s’est arrêtée peu après, laissant place à un ciel dégagé et ensoleillé.

Malgré cet épisode, la robe de Faith et le costume de Thad sont restés en bon état, et les photos se sont révélées magnifiques.

Faith et Thad Barrington le jour de leur mariageCrédit Photo : Ann Huck Photo / Instagram

Une fois arrivés sur le lieu de réception, les mariés ont changé de vêtements, tandis que les invités séchaient au soleil.

Aujourd’hui, le couple estime que la pluie a rendu leur mariage unique.

Tout est bien qui finit bien !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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