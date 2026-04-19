Une averse soudaine trempe les invités d'un mariage, les mariés font quelque chose de totalement inattendu

Aux États-Unis, un couple a vu la pluie s’abattre sur sa cérémonie de mariage en plein air. Leur réaction a ensuite surpris les invités.

Mariage pluvieux, mariage heureux ?

Faith Barrington, 23 ans, et son époux Thad, 25 ans, ont vu leur cérémonie de mariage en plein air être frappée par une pluie soudaine.

Loin de se laisser décourager par cette intempérie, les jeunes mariés ont finalement fait de cette averse un magnifique souvenir, rapporte le magazine américain People.

Crédit Photo : Ann Huck Photo / Instagram

Une cérémonie de mariage sous la pluie

Le couple s’est dit oui le samedi 4 avril au bord d’un lac à Kingston, aux États-Unis, détaillent nos confrères.

Les semaines précédant le mariage, Faith et son compagnon ont suivi de près la météo pour éviter toute mauvaise surprise. Quelques jours avant l’évènement, ils ont été ravis d’apprendre que les prévisions annonçaient 0 % de risque de pluie.

Le hic ? Cette prédiction s’est révélée totalement fausse. Pourtant, le jour J, la future mariée était plutôt sereine : le soleil brillait à travers les nuages et rien ne laissait présager la suite.

La cérémonie a débuté à 15 h, mais quinze minutes plus tard, alors que les époux échangeaient leurs vœux, quelques gouttes de pluie sont apparues, avant de se transformer en véritable déluge. En cinq minutes, les 65 invités, ainsi que les mariés, étaient complètement trempés.

Crédit Photo : Ann Huck Photo / Instagram

Pour Faith, ce moment inattendu a rendu l’expérience encore plus intense. Dès que l’averse s’est intensifiée, elle a ressenti une immense euphorie. Malgré la pluie battante, les convives ont gardé leur bonne humeur et partagé la joie du couple.

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Tout ce joli petit monde a continué à célébrer l’amour dans une ambiance joyeuse… et mouillée.

Les mariés finissent dans le… lac !

À la fin de la cérémonie, alors que Faith redescendait l’allée avec son mari, elle a eu une impulsion inattendue. Elle s’est alors dit qu’ils pouvaient aller encore plus loin, puisqu’ils étaient déjà trempés.

Elle a proposé à son conjoint de sauter dans le… lac ! Ensemble, ils ont couru jusqu’au ponton avant de plonger dans l’eau, transformant l’instant en souvenir marquant et inoubliable.

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Le reste de la journée s’est déroulé dans un cadre différent : la pluie s’est arrêtée peu après, laissant place à un ciel dégagé et ensoleillé.

Malgré cet épisode, la robe de Faith et le costume de Thad sont restés en bon état, et les photos se sont révélées magnifiques.

Crédit Photo : Ann Huck Photo / Instagram

Une fois arrivés sur le lieu de réception, les mariés ont changé de vêtements, tandis que les invités séchaient au soleil.

Aujourd’hui, le couple estime que la pluie a rendu leur mariage unique.

Tout est bien qui finit bien !