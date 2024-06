Elle découvre un homme caché sous son lit en allant se coucher... Il vivait chez elle en secret depuis des mois

C’est une histoire qui va en effrayer plus d’un : une jeune mère de famille a récemment découvert qu’un homme entrait par effraction chez elle pendant son absence pour utiliser son logement.

Imaginez : vous vivez dans votre maison et des mois plus tard, vous apprenez que vous n’étiez pas seul dans votre logement pendant tout ce temps. C’est une histoire à glacer le sang qu’a vécu une jeune mère de famille âgée de 26 ans. Dans une vidéo TikTok, elle a raconté sa mésaventure.

Cette jeune femme vivait dans sa maison avec ses deux enfants. Cependant, elle travaillait entre 80 et 90 heures par semaine et était rarement chez elle. En plus de cela, elle dormait régulièrement chez ses parents avec ses enfants car ils l’aidaient à s’occuper de sa famille. Au fil du temps, elle a remarqué des faits étranges qui se déroulaient chez elle : de la vaisselle sale, qu’elle pensait avoir lavée, restait dans l’évier et des objets disparaissaient.

Crédit photo : iStock

Un homme s’introduit chez elle

Un jour, alors qu’elle avait dormi chez ses parents la veille, la mère de famille est rentrée chez elle le matin pour faire une sieste. En allant dans son lit, elle a entendu des bruits étranges et a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une souris. Mais les bruits se sont répétés, et c’est à ce moment là qu’elle a fait une découverte choquante.

“Je me suis penchée vers le côté de mon lit et j’ai vu des jeans bleus et des chaussettes noires qui dépassaient sous mon lit”, a-t-elle expliqué sur TikTok.

Terrifiée, la jeune maman a immédiatement couru à l’extérieur de sa maison pour appeler la police. C’est au téléphone avec les agents qu’elle s’est rappelée de tous les faits bizarres qu’elle avait vécu par le passé.

“Il entrait par effraction en mon absence, utilisait ma douche, jouait à la PlayStation de mes enfants, mangeait ma nourriture”, a-t-elle expliqué dans sa vidéo.

Selon l’enquête de la police, cet homme serait sans domicile fixe et serait déjà entré par effraction chez d’autres familles.