Elle descend dans sa cave pour chercher son chat mais découvre... un couteau et une note terrifiante

Partie à la recherche de son chat dans sa maison, une femme a fait une découverte glaçante dans sa cave. Depuis, cette inquiétante trouvaille l’empêche de dormir.

Une scène digne d’un film d’horreur.

Dans une publication partagée sur Reddit le 11 août, repérée par le Daily Star, une femme raconte une terrible mésaventure dont elle se serait bien passée.

Et pour cause : elle n’arrive plus à trouver le sommeil depuis qu’elle a découvert des objets pour le moins macabres dans le sous-sol de sa maison.

Elle raconte une terrible mésaventure sur Reddit

Ce jour-là, la principale intéressée s’est aventurée dans sa cave à la recherche de son chat disparu, qu’elle décrit comme « expert en cachettes ».

Mais au lieu de retrouver son animal, elle est tombée sur quelque chose de particulièrement inquiétant.

Dans le plafond de sa cave, cette dernière a trouvé un long couteau, un préservatif encore emballé dont la date de péremption remontait à 2015, ainsi qu’un mot manuscrit.

Crédit Photo : Reddit

C’est surtout le contenu du message qui a attiré l’attention de la propriétaire. Celui-ci disait : « Je t’aime. Tu es très belle - Randal. PS : Jolie fenêtre ».

Ignorant ce qui a pu se passer, l’auteure du message prévoit d’en discuter avec à une ancienne voisine, qui a vécu dans le quartier il y a longtemps, afin de savoir si elle connaît l’histoire de cette maison.

Aujourd’hui, elle hésite toujours entre prévenir les autorités et tenter d’oublier cette trouvaille, pensant qu’il pourrait simplement s’agir d’une mauvaise blague. La bonne nouvelle dans cette histoire ? Elle a retrouvé son chat, prénommé Sushi.

Crédit Photo : Reddit

Les internautes réagissent

Sans réelle surprise, son récit est devenu viral et a suscité de nombreuses inquiétudes sur la toile.

Sous la publication, certains internautes estiment qu’il pourrait s’agir d’une « plaisanterie macabre », tandis que d’autres affirment qu’une telle découverte leur donnerait envie de « déménager » sur-le-champ.

Une personne a écrit :

« Fais tes valises et installe-toi à l’autre bout du monde ».

Crédit Photo : Reddit

Une seconde a ajouté :

« Je chercherais au moins à savoir si quelque chose de grave s’est produit à cette adresse par le passé. Fais une recherche en ligne avec ton adresse et/ou les noms des anciens propriétaires ».

Une autre a plaisanté :

« Je pense que le fait que le préservatif ait expiré en 2015 renforce plutôt l’idée que tout cela se trouve là depuis longtemps. Mais oui, barricade toutes les fenêtres comme si un ouragan se préparait ».

La suite après cette vidéo

Le mystère enfin levé ?

Dans une mise à jour publiée il y a quelques jours, la femme a levé le voile sur cette mystérieuse découverte.

L’auteur du post explique que le fameux mot avait été laissé par Randal, une ancienne amante, à travers une fenêtre de la maison, à l’époque où une bande d’artistes y vivait.

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De son côté, le préservatif aurait été placé là par les tourtereaux. Le hic ? Le couteau n’aurait aucun rapport avec les deux autres objets.

Selon la propriétaire, il aurait été volé à un homme déguisé en soldat lors d’une fête organisée dans la maison.

Tout est bien qui finit bien !