Elle est séquestrée et torturée pendant 5 ans par sa colocataire, ce qu'elle a vécu glace le sang

Une femme séquestrée par son colocataire, a été sauvée des griffes de ce dernier par un voisin.

Son calvaire aura duré 5 ans.

Séquestrée dans une maison de Loire-atlantique depuis 2020, une femme d'une quarantaine d'années a finalement réussi à s'enfuir avant d'être sauvée, le 14 octobre dernier, grâce à l'intervention d'une voisine. Retenue contre son gré par une femme et le conjoint de cette dernière, la victime aurait subi des actes de « torture » durant sa longue période de captivité.

Interpellé, le couple de bourreaux a été mis en examen puis déféré.

Crédit photo : iStock

Séquestrée et torturée pendant 5 ans, elle parvient à s'enfuir

Les faits se sont déroulés dans le hameau de Saint-Molf, situé à 8 km au nord de Guérande, rapportent nos confrères de France Bleu.

Cette histoire sordide aurait commencé il y a 5 ans lorsqu'une sexagénaire aurait décidé de séquestrer sa colocataire, avec l'aide de son conjoint, âgé de 82 ans. Le couple aurait également vidé les comptes de la victime et ses aides sociales tout en lui infligeant des sévices au quotidien.

La quadragénaire aurait « initialement occupé le logement en colocation avec la femme » avant d'être « mise dans une tente dans le jardin ». Elle aurait ensuite été « enfermée dans le garage à partir du moment où l’homme est venu vivre au domicile », a précisé le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy.

Durant cette captivité, la victime n'avait d'autre choix que de faire « ses besoins naturels dans un pot et des sacs en plastique », et mangeait, sous la contrainte, « de la bouillie mélangée à du liquide vaisselle ». Ses bourreaux l'autorisaient, de temps en temps, à sortir dehors, « parfois des journées entières, dans la pluie ou le froid ».

Crédit photo : iStock

Après des années de supplice et d'humiliations, la victime a réussi à s'échapper de cette maison de l'horreur, dans la soirée du 14 octobre. Elle a alors frappé chez une voisine qui l'a recueillie avant de donner l'alerte.

Les gendarmes de Saint-Nazaire ont ensuite arrêté le couple de tortionnaires avant de le placer en garde à vue. La femme a été écrouée tandis que son compagnon a été placé sous contrôle judiciaire. Tous deux ont été mis en examen pour « séquestration » avec « torture ».