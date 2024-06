Elle cumule deux jobs et gagne 230 000€ par an pour permettre à son mari de quitter son travail et devenir père au foyer

Aux États-Unis, une mère de famille a décidé de prendre deux emplois en même temps afin d’augmenter considérablement ses revenus et permettre à son mari de quitter son travail et s’occuper des enfants.

De nos jours, l’équilibre d’un ménage tient toujours sur le niveau des revenus. Un équilibre plus facile à maintenir quand tout le monde met la main à la pâte. Cependant, avec l’évolution du marché du travail, devenu beaucoup plus nomade avec le télétravail, il existe de plus en plus de cas atypiques.

C’est le cas d’une Américain âgée d’une quarantaine d’années résidant dans l’État du Wisconsin. En 2020, elle gagnait environ 110 000 dollars (soit environ 101 000 euros) par an grâce à son travail à distance pour une entreprise de fabrication. Cependant, elle était insatisfaite de son salaire.

Ainsi, elle décide de postuler à un nouvel emploi pour un poste hybride dans le même secteur, beaucoup mieux rémunéré à hauteur de 150 000 dollars par an (soit environ 138 000 euros). Mais même cette proposition de salaire ne correspond pas à ses attentes. Son mari lui suggère alors d’essayer de concilier les deux emplois en même temps.

Crédit photo : iStock

Dès lors, elle va secrètement travailler dans deux emplois différents, à temps plein, pendant 18 mois, entre 2020 et fin 2021. Grâce à cela, elle a gagné environ 250 000 dollars (soit environ 230 000 euros) en 2021. Témoignant de son expérience auprès de Business Insider en préservant son anonymat, elle déclare que ce revenu supplémentaire avait considérablement amélioré les finances de sa famille.

Dans les faits, la stakanoviste travaillait donc pour deux emplois mais à domicile, ce qui facilitait grandement son organisation. Elle a déclaré avoir travaillé environ 40 à 50 heures par semaine pour chacun des jobs, donc entre 80 à 100 heures au total.

Elle permet à son mari de quitter son emploi stressant

Mais comment a-t-elle fait pour également gérer sa vie de famille ? C’est bien simple ! Son double-emploi a permis à son mari de quitter son travail qu’il jugeait trop stressant. Épuisé moralement par son emploi, son mari s’est donc concentré sur son nouveau rôle de père au foyer en s’occupant de la maison et des enfants : “Les deux emplois nous ont donné la liberté de laisser mon mari quitter enfin son travail qui était si stressant que nous craignions que cela lui prenne littéralement des années de sa vie”.

Crédit photo : iStock

Avec cet apport financier conséquent, le couple a désormais de quoi mettre de côté pour les frais d’université de ses enfants, mais aussi pour leurs activités extrascolaires et des vacances en famille. Si elle souhaite rester anonyme, c’est surtout pour ne pas se griller professionnellement pour avoir travaillé en secret pour deux entreprises différentes, qui plus est dans le même secteur d’activité.

Quant à son mari devenu père du foyer, elle estime que c’est un “énorme bonus” d’assumer la charge mentale de la vie familiale pendant qu’elle se concentre sur les revenus qu’elle génère pour sa famille. Une situation facilitée par la scolarité à distance que ses enfants ont suivis pendant l’année scolaire 2020-2021 à cause de la pandémie.

Après ses 18 mois de vie de père au foyer, son mari a repris tranquillement le chemin du marché du travail, en commençant par un emploi à temps partiel, avant de retrouver un job à plein temps. De son côté, la quarantenaire a anticipé la fin de la pandémie et s’est mise à chercher un nouvel emploi, qui serait unique. Un poste à 175 000 dollars (soit environ 161 000 euros) qu’elle a accepté pour mettre un terme à sa situation de double-emploi. Même si elle fini lessivée, elle n’exclut pas de retenter cette expérience quand le besoin financier se fera ressentir.