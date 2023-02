Cette maman explique pourquoi elle refuse que ses enfants aillent à des soirées pyjamas et fait polémique

Sur les réseaux sociaux, une mère de famille a affirmé qu’elle ne laissait jamais ses enfants participer à une soirée pyjama, car elle ne les sentait pas en sécurité. Cette opinion a fait débat parmi les internautes.

Tara Huck est une mère de famille qui vit en Virginie et dont les propos ont créé une vive polémique sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs vidéos publiées sur TikTok et Instagram, Tara a révélé qu’elle ne laissait jamais ses enfants faire des soirées pyjama.

À voir aussi

Crédit photo : @t.c.huck

Pour la mère de famille, le fait que ses enfants dorment chez leurs amis est trop dangereux, car elle ne les imagine pas en sécurité.

Elle refuse de laisser ses enfants dormir ailleurs

Selon Tara, ses enfants pourraient être victimes de menaces potentielles. Un danger pourrait leur arriver pendant leur sommeil, quand ils ne sont pas chez eux. Bien qu’elle refuse les soirées pyjamas, elle affirme qu’elle laisse volontiers ses enfants aller chez leurs amis pendant la journée. Cependant, elle vient toujours les chercher avant l’heure du coucher.

« Vous ne savez pas ce qu’il va se passer, et cela n’a rien à voir avec le fait que je ne fais pas confiance à mes enfants. Cela n’a rien à voir avec le fait que je ne veuille pas que mes enfants s’amusent. Mais vous ne pouvez pas être certain que quelque chose n’arrivera pas à vos enfants chez quelqu’un d’autre. Même si vous faites confiance à ces personnes, elles pourraient avoir des frères et sœurs plus âgés, des parents, des amis… Il y a trop d’autres facteurs pour lesquels je ne suis pas prête à risquer la sécurité de mes enfants pour qu’ils partent à une soirée pyjama », a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux.

Même après avoir donné tous ces arguments, de nombreux internautes ont critiqué le choix de la maman, en affirmant qu’elle volait les meilleurs souvenirs d’enfance de ses petits. Cependant, d'autres ont soutenu Tara en déclarant qu'ils comprenaient sa décision.

Selon Sara Douglas, neuropsychologue pédiatrique à Manhattan, il est normal que certains parents soient inquiets à l’idée de laisser leurs enfants dormir chez leurs amis. Pour éviter tout problème, elle conseille de bien se renseigner sur les amis des enfants et leurs parents. La neuropsychologue affirme également que les soirées pyjamas sont bénéfiques pour les enfants car elles renforcent les liens sociaux et aident les petits à être plus indépendants.