Elle touche une retraite de... 4 800 € par mois et se plaint dans un reportage de TF1, les internautes sont choqués

Le témoignage d'une retraitée, aux revenus confortables, dans un reportage de TF1 a choqué bon nombre de téléspectateurs et d'internautes. On vous explique pourquoi.

La mesure était attendue, elle est désormais officielle !

Encore impensable il y a peu, la suspension de la tant décriée réforme des retraites a pourtant été annoncée ce mardi 14 octobre à l'Assemblée nationale par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu.

Le soir-même, le journal télévisé de TF1 a interrogé une retraitée aux revenus confortables, dans un reportage consacré aux conséquences de cette décision. Une séquence qui n'a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes choqués.

Cette retraitée perçoit 4 800 € de revenus et s'attire les foudres des internautes

Ce choix de suspendre la réforme va, de facto, bloquer l'âge de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois, au moins jusqu'en 2028. Une décision qui ne sera pas sans conséquence budgétaire, selon le gouvernement, car cela obligera les finances publiques à « débourser 2,2 milliards d’euros sur deux ans », précise un journaliste de TF1, dans le reportage précédemment cité.

En insistant sur le fait que ce sont les ménages les plus aisés qui seront touchés par ce nouvel « effort budgétaire », la chaîne interroge alors Martine Descarpentries, une retraitée aux revenus confortables, pour recueillir son sentiment. Percevant 4 800 euros de retraite mensuelle, cette ancienne enseignante agrégée semble agacée et on comprend vite, au regard de la séquence, que la perspective de devoir payer un peu plus d'impôt à l'avenir ne l'enchante guère.

« Ce qui fait donc 720 euros en plus d’impôt à payer, uniquement à cause de cet abattement. (...) Pour moi, en supposant que l’inflation soit de 1%, la non-revalorisation fera 45 euros de moins par mois », détaille ainsi la retraitée.

Cette séquence du JT de 20h a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, où de nombreuses personnes ont fustigé l'attitude de l'ex-enseignante. Certains internautes ont notamment accusé la retraitée de faire preuve d'indécence alors qu'elle perçoit de confortables revenus.

« Courage à Martine qui a du mal à joindre les 2 bouts avec 4 800€ de retraite », écrit par exemple un utilisateur du réseau social X, non sans une certaine ironie.

Un sentiment partagé par une majorité d'internautes, consternés par le comportement de l'ex-enseignante.