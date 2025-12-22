Tout le monde se débarrasse de son Airfryer pour acheter cet appareil vendu moins de 200 euros qui cartonne

Pour Noël, offrez cet appareil de cuisson indispensable qui devrait peu à peu remplacer le Airfryer.

Le nouvel appareil Ninja que tout le monde s’arrache

Si vous n’avez pas encore trouvé le cadeau de Noël idéal, on a peut-être trouvé ce qu’il vous faut. Il prend de l’ampleur depuis quelque temps maintenant. Il est tellement pratique qu’il fait déjà de l'ombre au célèbre airfryer. Ceux qui l’utilisent le trouvent indispensable et c’est pourquoi cet appareil pourrait bien vous convaincre.

Aux États-Unis, il fait déjà un carton. La marque américaine Ninja annonce d’ailleurs sur son site : « Populaire ! Plus de 100 personnes ont demandé ce produit dans les dernières heures. » Il s’agit du Foodi PossibleCooker 8-en-1, une mijoteuse et un multicuiseur numérique. Cet appareil peut remplacer le four, le micro-ondes mais aussi la plaque de cuisson.

Un appareil unique qui peut tout faire

Crédit photo : Ninja

La marque Ninja indique que le Foodi PossibleCooker 8-en-1 a vocation à remplacer tous les ustensiles de votre cuisine, puisque l’appareil peut tout cuire. Il faut dire qu’il possède huit modes de cuisson différents. Ainsi, vous pouvez saisir, braiser et faire sauter vos plats. Il est également doté de programmes de cuisson lente et de mijotage pour les ragoûts, précise le site de vente.

La marmite de la Foodi PossibleCooker 8-en-1 possède une capacité de 8 litres pour une hauteur de 42 cm. Idéal pour concocter des repas pour toute la famille. L’appareil est également équipé d’un couvercle en verre, d’une cuillère, d’une grille à vapeur et d’un livret de recettes. La marmite résiste à une chaleur de 240°C et permet de compléter la cuisson avec la marmite dans le four : « Le bol en fonte émaillée est compatible avec les plaques de cuisson et les fours », affirme Ninja.

Enfin, Ninja assure que la cuve, le couvercle et la louche sont lavables au lave-vaisselle tandis que le reste peut être nettoyé avec une éponge. Sur le site Ninja, le Foodi PossibleCooker 8-en-1 est victime de son succès. Le stock est déjà épuisé. Cependant, l’appareil est disponible sur d’autres sites tels que Amazon pour 149,99 euros.