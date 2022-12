Mariée depuis 30 ans, cette femme trompe et quitte son conjoint pour se mettre en couple avec... son neveu

Dans une lettre déchirante adressée au tabloïd The Sun, un homme explique avoir vécu un véritable cauchemar lorsque sa femme l’a quitté pour se mettre en couple avec son neveu.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Deidre Sanders est coach de vie pour le journal britannique The Sun. Début décembre, cette dernière a reçu une lettre dans laquelle un quinquagénaire détaille la trahison de son épouse.

À voir aussi

Elle quitte son mari pour son neveu…

Dans son courrier, il raconte que sa femme âgée de 53 ans l’a trompé puis quitté pour se mettre en couple avec son neveu par alliance de 31 ans. Un véritable choc pour le père de famille, qui a affirmé être toujours amoureux de sa compagne.

Crédit Photo : istock

«Ma femme fait une crise de la cinquantaine depuis qu’elle a fêté ses 50 ans. Elle s’habille comme une jeune, elle veut tout le temps faire l’amour et elle n’est jamais contente. Elle m’a dit que je ne l’appréciais pas à sa juste valeur», explique l’auteur de la missive.

Dans son récit, il affirme que son épouse et son neveu ont tissé des liens étroits au cours d’un mariage : «Ils n’ont pas cessé de se parler. Après la cérémonie, ils s’envoyaient des messages tous les jours. Ce n’était clairement pas une relation normale entre une tante et son neveu».

Durant cette période, la femme et son neveu ont entamé une relation secrète : «Elle rentrait au petit matin, totalement débraillée. C’était évident qu’ils couchaient ensemble. Je lui ai dit que c’était dégoûtant, et qu’elle se donnait en spectacle. Elle m’a dit des choses affreuses sur mes performances sexuelles, et m’a demandé de quitter la maison».

Crédit Photo : istock

Quelque temps plus tard, le mari bafoué a appris que le couple avait emménagé ensemble, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les amants : «Évidemment, leur histoire n’a pas marché. Ma femme a mis fin à la relation - probablement à cause de la honte qu’elle a ressentie lorsque ses amis ont arrêté de lui parler».

…et quitte son amant quelque temps plus tard

Celle qui a détruit son mariage s’est empressée de demander pardon à son époux : «Nous avons été mariés pendant 30 ans et c'est aussi ma maison, j'ai donc accepté de revenir, mais je suis dans la chambre d’amis et me demande si l’on devrait divorcer».

Vous l’aurez compris, le Britannique se retrouve dans une impasse. De son côté, Deidre Sanders lui a prodigué de précieux conseils pour sortir la tête de l’eau :

«La liaison de votre femme avec votre neveu n’était pas la raison de vos problèmes, mais l’un des symptômes. Elle était très malheureuse avant cela, à cause de votre relation et de sa vie en général», souligne la spécialiste.

Avant d’ajouter : «Aujourd’hui, elle réalise peut-être sa bêtise. La honte est une émotion très puissante. Vous dites que vous l’aimez toujours. Si vous pensez pouvoir lui pardonner et oublier, vous devez tous les deux travailler pour réparer votre relation».

Crédit Photo : istock

Toujours selon ses dires, les époux doivent faire preuve d’honnêteté pour que la relation fonctionne. Mais ce n’est pas tout ! Une thérapie de couple est également la bienvenue.