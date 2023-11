Elle utilise les fleurs que son grand-père fait pousser depuis 40 ans pour son mariage

Pour organiser la décoration de son mariage, Cassie Woodard n’a pas fait appel à un fleuriste. Elle a cueilli des fleurs cultivées par son grand-père depuis 40 ans.

Cassie et Tyler Woodard se sont rencontrés il y a trois ans lors d’un concours hippique. Ils sont rapidement tombés amoureux et se sont finalement mariés le 30 septembre dernier. Tous les deux fans de chevaux, Cassie et Tyler ont organisé la réception de leur mariage lors d’un spectacle équestre qu’ils ont eux-mêmes organisé. Si la cérémonie de mariage était intimiste et regroupait 40 à 50 invités, le spectacle équestre était quant à lui ouvert au public. Pendant l’événement, Cassie est même montée à cheval dans sa robe de mariée.

Pour organiser la décoration de son mariage, Cassie a utilisé de nombreuses fleurs. Ces dernières étaient présentes sur les photographies des mariés, dans le bouquet de la mariée, sur les centres de table et pendant la réception.

Crédit photo : @cassiewoodard

Cependant, Cassie n’a pas fait appel à un fleuriste pour se procurer toutes ces décorations. Elle s’est naturellement tournée vers son grand-père qui cultive des fleurs dans un champ depuis 40 ans.

“Je voulais que ce soit très simple, nous avons même fait la nourriture. J’ai fait toutes les compositions florales moi-même”, a-t-elle expliqué.

Son grand-père fait pousser des fleurs depuis 40 ans

La semaine précédent le mariage, Cassie s’est rendue chez son grand-père pour cueillir les fleurs.

“Nous avons juste pris le petit-déjeuner et avons pris notre temps pour couper toutes les fleurs ensemble. Je voulais me souvenir de lui, du champ de fleurs et de cette matinée ensemble parce que je savais que ça allait être très spécial pour moi”, a confié la jeune mariée.

Dans une vidéo publiée sur TikTok le 4 octobre, Cassie a dévoilé le processus de la coupe de fleurs la veille de son mariage. La vidéo est rapidement devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 5,9 millions de fois.