Yvette est décédée à 78 ans sur une aire d'autoroute, où elle vivait depuis 38 ans

Les automobilistes de la région qui traversent souvent cette portion d’autoroute connaissaient bien Yvette, devenue, au fil des ans, une figure locale de l’aire de repos. La septuagénaire est décédée.

C’est le directeur de l’aire de repos qui a annoncé la nouvelle aux médias, le dimanche 10 août. Selon lui, Yvette serait décédée il y a six mois. On ne connaît pas les causes de son décès.

La retraitée vivait dans le campement depuis près de 40 ans

Crédit photo : Erman Gunes/ iStock

Yvette vivait sur l’aire de Fabrègues depuis 38 ans. C’est elle qui avait fait le choix de s’installer à cet endroit. Elle vivait dans un campement de fortune sous des pins, sur le flanc d’une colline de la Gardiole.

Il y a trois ans, Midi Libre l’avait rencontrée. Voici comment le média décrivait la septuagénaire : « sourcils froncés, bandeau sur la tête, robe rouge » et « silhouette voûtée ». S’il lui arrivait de s’emporter facilement selon certains témoins, Yvette racontait à qui voulait bien l’entendre qu’elle vivait dans ce campement par choix. Ainsi, elle croisait régulièrement des touristes et voyageurs, mais également des chats. La cohabitation avec ces derniers valait d’ailleurs à Yvette le surnom de Mamichat.

Crédit photo : Richard Villalon/ iStock

Lorsque Midi Libre avait rencontré Yvette, la septuagénaire recevait la visite du Samu social deux fois par semaine. C’était sa seule visite et il semblerait qu’elle ait pris fin ensuite. Par ailleurs, Yvette faisait ses courses dans le supermarché local où les clients la reconnaissaient de par son style unique.

Son décès a ému les internautes qui, même s’ils ne la connaissaient pas, ont été touchés par son histoire.