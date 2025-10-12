Le pare-brise de l'avion se fissure en plein vol, le pilote évite le drame pour l'équipe de football du Nigéria

Cette nuit, l’équipe de football du Nigéria a eu la peur de sa vie, alors que leur avion a vu son pare-brise se fissurer en plein vol. La lucidité du pilote a permis d’éviter une catastrophe aérienne.

Il s’en est fallu de peu pour que l’incident vire au drame. Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 octobre, l’équipe de football du Nigéria était dans l’avion, en partance de l’Afrique du Sud pour rentrer au pays. Cependant, après un arrêt de ravitaillement prévu à Luanda en Angola, l'avion a dû atterrir en urgence là où il s'était arrêté une trentaine de minutes plus tôt.

En effet, le pare-brise s’est fissuré sous les yeux du pilote. Ce dernier a donc gardé toute sa lucidité afin de permettre à l’avion d’atterrir dans les meilleures conditions, en faisant un demi-tour immédiat pour procéder à un atterrissage d’urgence à Luanda.

Une catastrophe aérienne évitée de peu

Toutes les personnes présentes dans cet avion s’en sont sorties indemnes, avec une belle frayeur à raconter. Après plusieurs heures d'attente, ils ont finalement pu rallier le Nigeria dimanche matin, sans qu'aucune personne présente dans l'avion ne soit blessée.

🚨 Update: The @NGSuperEagles have finally arrived Uyo after a delay in Luanda, Angola due to issues with the aircraft conveying them back home after the win over Lesotho.



Now to get one over Benin!



Yes. We can. pic.twitter.com/hNUGidhCsO — The NFF 🇳🇬 (@thenff) October 12, 2025

Troisième de son groupe de qualification pour le Mondial 2026, le Nigeria doit disputer un dernier match mardi contre le Bénin décisif pour, a minima, décrocher une place en barrages. Pour rappel, la prochaine coupe du monde de football se déroulera l'été prochain dans trois pays : le Mexique, le Canada et les États-Unis.