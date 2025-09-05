Un supporter hilare arrache une balle de baseball des mains d'un homme âgé, la vidéo scandalise le web

Un vidéo montrant un spectateur arracher une balle de baseball des mains d’un homme âgé lors d’un match opposant deux équipes américaines suscite la colère des internautes sur la toile.

Les gestes irrespectueux se font plus nombreux lors des événements sportifs. Après la casquette volée lors de l’US Open, c’est au tour d’un fan de baseball de se retrouver sous le feu des projecteurs à cause de son manque de fair-play.

Il y a quelques jours, les Mets de New York ont affronté Les Marlins de Miami au Citi Field, un stade situé dans la Grosse Pomme.

Stade Citi Field Crédit Photo : Wikimédia 

Au cours de la rencontre, deux supporters ont été aperçus en train de se battre dans les tribunes pour s’emparer d’une balle issue d’un homme run.

Cette scène a été filmée par la caméra du complexe. Sur ces images, on voit un homme âgé faire de son mieux pour garder la balle, mais un autre homme semble la lui arracher.

Pour le moment, on ignore qui a attrapé la petite sphère en premier. Néanmoins, c’est l’action du deuxième supporter, qui arrache violemment la balle des mains de l’homme, qui a provoqué un énorme tollé.

Après s’être emparé de la balle, celui-ci retourne s’asseoir derrière le pauvre homme, souriant et tenant fièrement son souvenir.

Loin de se laisser décourager, l’homme le plus âgé tend la main pour récupérer son dû, sans succès.

Capture d'écran montrant les deux supporters en train de discuter Crédit Photo : iStock

Des internautes scandalisés

Cette séquence est devenue virale, et a atterri sur le forum Reddit, où l’incident a été largement commenté. Sous la publication, nombreux sont ceux qui fustigent l’attitude du spectateur.

Une personne a commenté :

« Il y a tellement de conna*ds dans le monde ».

Une autre a écrit :

« Il est tellement fier de lui, quel conna*d ».

Capture d'écran montrant les deux supportersCrédit Photo : iStock

Ce n'est pas tout. Une troisième va encore plus loin et réclame une « interdiction à vie pour ce type de comportement ». Le supporter a même été comparé à un enfant capricieux.

Dans la session commentaires, une autre personne évoque le millionnaire polonais de l’US Open.

« Je parie qu’il est PDG », a-t-elle écrit.

Le ton est donné ! 

Source : LADbible
