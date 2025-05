En couple, ils n'ont pas fait l'amour depuis 8 ans, mais sont heureux car ils se... masturbent chacun de leur côté

Une femme et son compagnon ont récemment expliqué pourquoi l'abstinence sexuelle était le ciment de leur couple.

Quelle est la clé d'une relation amoureuse saine et durable ?

Difficile d'y répondre, car il n'existe aucune recette miracle. À dire vrai, il n'y a de toute façon pas de vérité absolue car chacun n'éprouve pas les mêmes besoins. Certaines personnes accordent, par exemple, une place très importante - pour ne pas dire primordiale - à la sexualité. Selon elles, toutes les relations, au sein desquelles les partenaires ne feraient pas l'amour régulièrement, seraient ainsi vouées à l'échec.

Pour certains en revanche, l'épanouissement d'un couple ne passe pas nécessairement par le sexe, qui ne serait donc qu'une composante parmi tant d'autres. Il y en a même pour qui la libido n'a rien à voir avec le bonheur. Très souvent, ces derniers font d'ailleurs le choix assumé de ne pas avoir de rapports sexuels, considérant qu'ils n'en ont pas besoin pour être comblés.

C'est notamment le cas de Manuella et Nicolas, lesquels se sont confiés chez nos confrères de Melty.

Crédit photo : iStock

En couple, ils ont renoncé à leur libido et sont heureux

En couple depuis plusieurs années, les deux tourtereaux ont d'abord connu un début de relation somme toute banal. Rapidement après leur rencontre, ils ont commencé à développer des sentiments amoureux réciproques. Pendant les mois qui ont suivi, ils se sont découvert l'un l'autre et l'amour naissant n'a fait que se renforcer. Une période durant laquelle Manuella et Nicolas étaient très épanouis, notamment sur le plan sexuel.

Après 5 ans de relation, le couple a accueilli son premier enfant, prénommé Marceau. L'arrivée de ce bébé désiré n'a pas perturbé leur vie sexuelle, car le nourrisson a fait ses nuits très rapidement. Bien que la fréquence des rapports sexuels étaient, fort logiquement, réduite, la libido n'en demeurait pas moins intacte et spontanée.

Mais lorsque Manuella et Nicolas ont souhaité agrandir leur famille, les choses ont quelque peu changé, car ce second bébé a tardé à arriver. La vie intime du couple a donc été calquée sur les périodes d'ovulation.

« On ne fait plus l’amour juste parce qu’on en a envie, mais parce qu’on est dans la bonne fenêtre », se souvient ainsi la jeune mère famille. Peu à peu, les rapports basculent et « le désir devient un peu plus cérébral qu’instinctif », selon Nicolas.

« Je sens un changement dans notre sexualité qui devient plus mécanique et plus automatique » (Manuella)

Finalement, ce deuxième enfant tant espéré arrivera 2 ans après le premier, et contrairement à Marceau, la petite Lina va donner bien du fil à retordre à ses parents en mettant trois ans à faire ses nuits. Ces trois années vont beaucoup fatiguer les jeunes parents et peser sur leur sexualité.

Crédit photo : iStock

Avec le temps, leurs rapports sexuels sont même devenus inexistants, à tel point que le désir a presque totalement disparu. Malgré ce basculement, la complicité entre Nicolas et Manuella demeurent toujours aussi solide et les deux amoureux s'épanouissent surtout en tant que parents.

Si leur sexualité est aujourd'hui au point mort, ils n'ont pas pour autant abandonné les plaisirs solitaires.

« Nous nous masturbons chacun de notre côté, mais nous n'avons plus de pulsion sexuelle l'un envers l'autre », reconnaît ainsi Manuella, qui n'exclut toutefois pas de consulter, un jour, un sexologue afin, pourquoi pas, de redonner un second souffle à sa libido.

Mais pour l'instant, cela fait désormais 8 ans que le couple n'a pas eu de relations sexuelles et cette abstinence lui convient parfaitement.