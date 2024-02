En quoi consiste la technique des 6 minutes, capable de sauver une relation ?

Connaissez-vous la technique des 6 minutes ? Selon un psychologue américain, elle pourrait vous permettre de sauver une relation, ou même d’éviter d’avoir à le faire.

Parfois, l’avenir d’un couple peut tenir sur un fil. Le fil du rasoir sur lequel il se tient pour des raisons diverses et variées. Quelle que soit la raison, si elle peut être au moins remédiable, sachez qu’il existe une méthode qui pourrait permettre de sauver la situation d’une relation.

C’est le psychologue américain Lawrence J. Cohen qui met en lumière l’efficacité de cette technique dans la revue Psychology Today. Il s’agit de la méthode dite du “3-2-1”, correspondant à 6 minutes. Elle éviterait même d’empêcher qu’une relation se retrouve dans cette fâcheuse situation.

Quand on parle de relations, on ne parle pas seulement des couples mais aussi de toute relation amicale ou relation entre parents et enfants. Cette technique serait un moyen rapide et efficace d’obtenir de bons éclaircissements auprès d’une personne qui vous est chère. Renforçant alors le sentiment de bonheur, de respect et de stabilité au sein de la relation.

Selon le psychologue, cette technique concerne notre façon de communiquer et d’écouter. Elle se compose en plusieurs étapes qui, cumulées, se déroulent sur une période de six minutes.

La méthode des 3-2-1, 6 minutes pour sauver une relation

Pour la première étape, vous aurez besoin… d’un minuteur. Choisissez alors la personne qui parlera en premier pour lancer votre échange. Le minuteur indiquera les trois minutes pendant lesquelles l’autre personne doit rester silencieuse et écouter attentivement ce qui lui dit son interlocuteur.

Après ces trois premières minutes, la personne qui écoutait prendra alors deux minutes pour réfléchir à ce qu’elle a entendu, analyser et essayer de comprendre. Pour cette étape, il est déconseillé de juger ou de répondre. L’idée est vraiment d’essayer de comprendre l’autre, quitte à reprendre des mots ou des phrases clés que l’autre a prononcé.

Enfin, la méthode se conclut avec une minute allouée à la réponse de la personne qui a écouté puis réfléchi pendant les cinq minutes précédentes. Durant cette dernière étape, il ne vaut mieux pas entamer d’autres sujets que ceux abordés auparavant. Une minute servant à compléter les réflexions de l’autre ou à relever des éléments qui n’ont pas forcément été compris.

Une fois que le chronomètre est écoulé, il vous suffit de refaire la même chose, mais en inversant les rôles. Histoire de mettre chacune des deux parties de la relation sur le même piédestal, en leur donnant les mêmes outils afin de travailler ensemble pour la résolution d’un potentiel conflit.

Selon Lawrence J. Cohen, cette méthode encourage naturellement à l’écoute et à la compréhension. Sans interruption de part et d’autres, elle se positionne comme une façon saine de communiquer : “Dans de nombreuses conversations, nous n'écoutons pas ou très peu, et nous nous contentons de nous répéter ou d'augmenter le volume de notre voix ou notre débit de mots pour essayer de nous faire entendre. Il est alors plus difficile pour l'autre personne d'écouter”.