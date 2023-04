La fin de l'impression systématique des tickets de caisse repoussée au 1er août à cause de l'inflation

Cette mesure devait entrer en vigueur ce samedi 1er avril dans le cadre de la loi « anti-gaspillage et économie circulaire ». Mais en raison de l’inflation dans les rayons, le report est désormais fixé pour cet été.

La suppression des tickets de caisse était initialement prévue pour le 1er janvier 2023. Votée en 2020, la loi « anti-gaspillage et économie circulaire » présente l’objectif de réduire la quantité de déchets produits.

Cependant, face à l’inflation croissante, la mesure avait été décalée au 1er avril. Le gouvernement s’était justifié en évoquant un « repère » profitable et provisoire pour les Français alors que la hausse des prix se faisait de plus en plus ressentir.

Le gouvernement précise qu’il ne compte pas abandonner cette mesure, comme l’a fait savoir dimanche 26 mars le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre déléguée au Commerce : « C'est un report, cela ne remet pas du tout en question le bien-fondé de cette mesure de bon sens, qui sera appliquée. C'est juste qu'il faut qu'on soit pragmatique, qu'on s'adapte au contexte ».

« Quand vous avez une inflation à 15% dans les rayons, que le ticket de caisse est un repère pour beaucoup de Français, il nous semblait important de garder ce repère le temps de ‘passer le pic inflationniste’ », poursuit le cabinet.

Des tickets imprimés à la demande du client

L’impression systématique des tickets de caisse prendra fin le 1er août prochain, comme l’indique un décret publié ce samedi dans le Journal officiel.

Ainsi, à l’été prochain, les tickets de caisse ne seront plus systématiquement imprimés. Si le client souhaite avoir un ticket, il pourra le demander à la caisse du magasin. Outre les tickets de caisse, sont également concernés les tickets de carte bancaire et les bons d’achat.

Une version dématérialisée sera proposée à la place, en consultation par mail. Chaque année, 30 milliards de tickets sont imprimés en France avec des ancres polluantes. La mesure est à la fois économique et écologique.