McDonald's : si vous trouvez une pièce rouge dans votre menu Super Mario Galaxy, vous gagnez un incroyable cadeau

À l’occasion de la sortie du film “Super Mario Galaxy” au cinéma, McDonald’s a dévoilé de nouveaux menus inspirés de l’univers du plombier, qui cachent une grosse surprise.

Après l'immense succès de “Super Mario Bros, le film” sorti au cinéma en 2023, le plombier le plus célèbre du monde revient dans un nouveau film intitulé “Super Mario Galaxy”, disponible au cinéma dès le 1er avril 2026. Pour l’occasion, on retrouve une nouvelle collaboration entre Nintendo et McDonald’s, qui ne laissera pas les clients indifférents.

Crédit photo : Nintendo

Du 24 mars au 27 avril, un nouveau menu Super Mario Galaxy est disponible chez McDonald’s. On retrouve des produits inédits comme les Infinity Stars, des petites étoiles panées et fourrées au cheddar, de nouvelles sauces ou encore un “McFlurry : Infinity Popcorn”.

Un nouveau menu chez McDonald’s

Si la boîte Happy Meal sera aux couleurs du film avec des figurines à collectionner à l’intérieur, le menu Super Mario Galaxy sera également vendu avec une boîte spéciale pour l’occasion. Vous pourrez choisir entre un menu Best Of et Maxi Best Of et recevoir un assortiment des trois nouvelles sauces, mais aussi une pièce à collectionner.

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Crédit photo : McDonald's

Selon Marmiton, quatre pièces différentes sont proposées par McDonald’s, mais l’une d’entre elles propose un véritable cadeau.

Un voyage en Floride

Si vous trouvez une pièce rouge dans votre menu, vous gagnerez un séjour en Floride pour quatre personnes. Destination Universal Orlando Resort, un énorme complexe qui regroupe plusieurs parcs d'attractions. On retrouve l'Universal Studios Florida, consacré aux films et séries comme Harry Potter, Transformers, Les Simpson ou encore les Minions. Le parc Epic Universe a quant à lui été inauguré en 2025 et porte sur l'univers de Mario, Dragons, Harry Potter et les monstres Universal. Enfin, vous pourrez vous rafraîchir et vous amuser au parc aquatique Volcano Bay et profiter de sorties au restaurant ou voir des spectacles inoubliables au CityWalk.

Crédit photo : McDonald's / Epic Universe

Si vous allez chez McDonald’s, faites donc bien attention à la couleur de la pièce que vous trouverez dans votre menu Super Mario Galaxy, elle pourrait vous réserver une grosse surprise !