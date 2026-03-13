Ce geste simple en station-service vous permet d'économiser... jusqu'à 10% d'essence !

Vous ne le savez peut-être, mais une méthode simple permet d’économiser sur votre plein d’essence. Suivez le guide !

Alors que le prix du carburant a augmenté, une technique facile à mettre en place peut vous permettre de faire durer votre plein.

Économisez 10% de carburant grâce à cette astuce

Cela n’aura échappé à personne, surtout pas aux conducteurs : le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le coût de l’essence en France. Hier encore, le gazole se vendait jusqu’à 2,60 euros le litre, tandis que le sans-plomb atteignait 2,69 euros.

Face à cette hausse, certains automobilistes ont adopté de nouveaux réflexes au volant pour consommer moins de carburant. D’autres ont trouvé une solution pour payer moins cher à la pompe.

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Par chance, il existe une autre méthode pour garder son plein plus longtemps et économiser jusqu’à 10% de carburant, rapporte le Journal du Net.

D’abord, il faut savoir que certains comportements sur la route entraînent une consommation plus importante de carburant, comme les accélérations brusques, une vitesse trop élevée ou un véhicule plus chargé.

Pas de panique : un geste simple à la station-service peut régler le problème.

Comment faire ?

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Une fois le plein effectué, pensez à vérifier la pression de vos pneus. La raison ? Des pneus bien gonflés limitent la consommation.

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Résultat : votre réservoir dure plus longtemps, soulignent nos confrères, qui citent le TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France).

«La consommation d’énergie des pneumatiques est un élément essentiel pour optimiser l’efficacité énergétique d’un véhicule. Les pneus jouent un rôle crucial dans la résistance au roulement, qui impacte directement la consommation de carburant et l'autonomie des véhicules électriques », explique l’association professionnelle française regroupant les fabricants de pneumatiques.

Dans le détail, un pneu sous-gonflé augmente la résistance au roulement, ce qui contraint le moteur à fournir plus d’effort. Selon l’entreprise Europ Assistance, ce phénomène peut accroître la consommation d’essence de près de 10%.

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Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour éviter d’en arriver là !