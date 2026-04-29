Prix du carburant : le gazole vendu à 9,99€ le litre dans cette station, les automobilistes s'en aperçoivent trop tard

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Station service Total

Les prix du carburant continuent de grimper après une légère accalmie. Dans cette station service du Nord, les automobilistes ont déchanté en constatant le prix du gazole.

Le litre de gazole vendu à… 9,99 € dans une station service

Cela ne vous aura pas échappé, les prix du carburant sont en hausse. La semaine dernière, le litre de gazole était à 2,16 euros, soit 15 centimes de moins en quinze jours, selon France info. Le prix du sans-plomb quant à lui restait inchangé à 1,98 euro. Cependant, les prix devraient déjà remonter de quelques centimes.

Ces prix semblent dérisoires à côté de celui du gazole affiché dans une station Total Access d’Onnaing, dans les Hauts-de-France. La Voix du Nord raconte que le prix du litre était affiché à 9,99 euros le mardi 7 avril. Pourtant, cela n’a pas rebuté certains automobilistes qui pensaient à une erreur.

Une (grosse) erreur à la pompe

Conductrice faisant le plein Crédit photo : VIJ/ iStock

Ils n’avaient pas tort. Sauf que lorsqu’ils sont passés à la pompe, ils ont eu la mauvaise surprise de constater que le prix affiché de 9,99€ le litre était bien celui facturé aux clients.

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« J’ai appuyé une fois, et quand j’ai vu le montant (52,39 € pour 5,24 litres), j’ai tout de suite arrêté. Le monsieur à côté de moi ne regardait pas l’affichage, il en a eu pour 75 euros pour 7 litres… », a raconté une automobiliste.

Bien entendu, il s’agissait d’une erreur qui a duré seize heures et touché une quinzaine de personnes, selon la station. Total a reconnu ce bug avant de le régler et de promettre le remboursement aux personnes touchées.

« Nos équipes ont procédé à une analyse complète et ont identifié l’ensemble des transactions concernées. Une opération de remboursement est déjà engagée et permettra de régulariser les montants dans les prochains jours », a indiqué la station dans le quotidien du nord.

Le remboursement se fera automatiquement et Total se basera sur ses prix plafonds. Autrement dit, 1,99 € pour l’essence et 2,25 € pour le diesel. En cas de problème, les personnes concernées peuvent contacter Total au 09 70 80 86 51.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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