Il achète une maison à 27 millions de dollars... avant de découvrir qu'il a été victime d'une terrible arnaque

Sam Altman, un homme d’affaires américain, a investi dans une maison à 27 millions de dollars à San Francisco. Cependant, cette dernière était pleine de défauts et lui a fait vivre un véritable enfer.

Sam Altman est un homme d’affaires américain notamment connu pour avoir fondé l’organisation OpenAI avec Elon Musk, dont il était le directeur général. Récemment, Sam Altman a acheté l’une des maisons les plus chères de San Francisco : une demeure vendue à 27 millions de dollars, soit plus de 24 millions d’euros. Entièrement rénovée, elle comportait six chambres et huit salles de bain.

Crédit photo : SFARMLS

Cependant, les choses ont commencé à se dégrader après son achat. En vivant dans sa maison, Sam Altman s’est rendu compte que cette dernière était pleine de défauts qui ne lui avaient pas été signalés.

Crédit photo : MLS

De nombreuses fuites d’eau

En effet, Sam Altman s’est aperçu que les eaux usées se déversaient dans sa demeure, notamment à cause d’un “tuyau d’égout écrasé provenant du système de buanderie qui a créé un refoulement et un déversement”. De nombreuses fuites d’eau ont été constatées dans la maison et en août dernier, une inondation a envahi tout le sous-plancher du niveau inférieur de la maison, entraînant une moisissure généralisée. La raison de toutes ces fuites ? La piscine à débordement de la demeure, qui serait de mauvaise qualité et présenterait une mauvaise étanchéité.

Crédit photo : MLS

En plus de tous ces problèmes d’eau, Sam Altman a été perturbé par l'arrivée de coyotes qui s’aventuraient près de sa maison et grattaient aux portes. Un comportement particulièrement dérangeant et bruyant la nuit.

Au total, le coût des travaux à faire dans la maison pour combler toutes les fuites était estimé à 4 millions de dollars. Face à ce constat, Sam Altman a décidé d'intenter un procès comme Troon Pacific, le promoteur qui lui a vendu cette maison. Selon l’homme d’affaires, le PDG de l’entreprise était “conscient des défauts omniprésents et importants” dans la maison mais ne l'en a pas informé. Affaire à suivre…