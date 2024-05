Il gagne 300 000 dollars par an en cumulant secrètement plusieurs jobs en télétravail et ne compte jamais revenir au bureau

Un Américain n’a pas hésité à cumuler secrètement plusieurs emplois en télétravail pour gagner plus d’argent. Une combine bien rodée qui lui permis d’amasser plus de 300 000 dollars en seulement un an.

Charles est prêt à tout pour gagner de l’argent… sauf à se rendre au bureau pour travailler. Face à cette situation, cet Américain a pris une décision radicale : celle de cumuler secrètement plusieurs jobs en télétravail.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa technique risquée lui a permis de gagner beaucoup d’argent. Dans un entretien accordé à Business Insider, il raconte comment tout a commencé.

En 2019, Charles - qui travaille dans le secteur des biens de consommation à distance - s’est vu proposer un job en free-lance. Une proposition que le jeune homme s’est empressé d’accepter pour pouvoir faire des économies.

Pendant deux ans, le trentenaire a ainsi travaillé en tant que freelance. Après cette première expérience réussie, il a décidé de chercher d’autres opportunités de travail à distance.

Comme le précise Business Insider, cette période coïncidait avec l’extension du télétravail liée à la crise sanitaire de la Covid-19. Par conséquent, Charles a tout de suite trouvé un emploi à domicile.

Il a gagné une petite fortune grâce au cumul d’emplois

Charles fait partie des Américains qui exercent secrètement plusieurs emplois pour augmenter leurs revenus. La plupart d’entre eux travaillent dans les secteurs de l’informatique ou de la technologie, précise le média américain.

Toujours selon les informations du site web, ces travailleurs utilisent l’argent supplémentaire pour rembourser leurs dettes et pour préparer financièrement leur retraite.

Vous l’ignorez peut-être, mais un employé peut cumuler plusieurs emplois, sous certaines conditions. De son côté, Charles a fait le choix de ne pas avertir ses supérieurs. C’est pour cette raison qu’il utilise un pseudonyme.

Au cours de ces dernières années, il a jonglé entre plusieurs jobs à distance, à temps plein et sous contrat, tout en gardant son activité principale. Résultat : il a gagné plus de 300 000 dollars (environ 275 794 euros) en 2021, plus de 200 000 dollars (183 863 euros) l’année suivante et 100 000 dollars (91 968 euros) en 2023.

Une organisation bien rodée

Avec tout cet argent, Charles a pu ses rembourser ses dettes et faire des travaux dans sa maison. Mais ce n’est pas tout. Il a également investi dans l’immobiliser locatif. Enfin, il s’est aussi offert une nouvelle voiture.

Aujourd’hui, celui qui appartient à la génération Y ne regrette pas son choix et exerce deux emplois différents. C’est simple : il a déclaré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de se rendre dans un bureau pour travailler.

Charles utilise des ordinateurs, des portables et des calendriers distincts pour chaque emploi. Il est généralement en mesure de mener à bien ses tâches pour les deux jobs sans avoir à faire d'heures supplémentaires.

« Si je participe à une réunion dans le cadre d'un emploi qui ne nécessite pas que je prenne la parole, je travaillerai sur l'autre ordinateur portable pour l'autre emploi », a-t-il déclaré.