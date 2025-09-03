Il est possible de savoir si une personne est intelligente en observant cette partie de son corps, selon une étude

Une nouvelle étude vient de démontrer que nos capacités cognitives seraient liées à une partie de notre corps. On vous en dit plus.

Il existe plusieurs façons de déterminer l’intelligence d’une personne, comme les tests de QI ou les énigmes logiques. Certaines actions du quotidien peuvent également être révélatrices. Vous avez par exemple une intelligence émotionnelle élevée si vous êtes capable d’effectuer ces cinq tâches simples.

Dans certains cas, il est également possible de déterminer l’intelligence d’une personne juste en la regardant. Vous pouvez observer la façon dont elle se comporte et réagit. Par exemple, ce comportement souvent mal vu est le signe d’une intelligence supérieure. Vous pouvez également regarder son physique. En effet, une nouvelle étude révèle qu’il serait possible de déterminer l’intelligence de quelqu’un en observant une partie de son corps.

Crédit photo : iStock

Une partie du corps liée au cerveau

Cette étude a été publiée dans Communications Biology et a été menée par des chercheurs qui ont étudié 94 espèces différentes de primates, dont des fossiles et des animaux vivants. D’après leurs résultats, les scientifiques ont observé une similitude entre la longueur des pouces des êtres vivants, qui serait directement liée à leurs capacités cognitives.

Crédit photo : iStock

Selon l’étude, les personnes qui ont de longs pouces ont un plus grand cerveau, et donc des fonctions cognitives plus performantes. En effet, la longueur de notre pouce serait liée au néocortex, la partie du cerveau liée à la pensée. Comme notre pouce nous permet de saisir des objets, cette capacité à tenir des outils aurait façonné notre cerveau au fil des années, ce qui nous a permi d’effectuer des tâches plus complexes et de développer notre intelligence.

“À mesure que nos ancêtres s’amélioraient dans la saisie et la manipulation d’objets, leur cerveau a dû se développer pour maîtriser ces nouvelles compétences. Ces capacités ont été perfectionnées au fil de millions d’années d’évolution cérébrale”, a déclaré le docteur Joanna Baker, auteure principale de l’étude, à Your Tango.

Une étude intéressante qui permet d’en savoir plus sur une personne simplement en la regardant.