Il fait 100 pompes, 100 abdos et 10 km par jour pendant 3 ans et montre le résultat incroyable

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Tasuke avant le défi

Un homme de 41 ans s’est lancé un défi extrême : réaliser 100 pompes, 100 abdos et 100 squats ainsi qu’une course de 10 kilomètres chaque jour pendant trois ans. Il a réussi le défi et a dévoilé sa transformation physique impressionnante.

Certaines personnes prennent des décisions radicales pour changer d’apparence. C’est le cas de Tasuke, un youtubeur japonais âgé de 41 ans, qui s’est lancé un défi impressionnant. En l’espace de trois ans, ce passionné de fitness s’est métamorphosé.

Et pour cause : il a suivi le programme d’entraînement tiré du manga “One Punch Man”. Celui-ci consiste à faire 100 pompes, 100 abdominaux et 100 squats par jour, ainsi qu’une course de 10 kilomètres en plus pour entraîner le cardio, le tout pendant trois ans sans aucun jour de repos. Un défi similaire à cette méthode controversée qui promet une transformation physique et mentale extrême en 75 jours.

Tasuke avant le défiCrédit photo : Tasuke Challenge / YouTube

1 096 jours d’entraînement

Tasuke a commencé ce défi le 21 avril 2023 et a posté son avancée sur sa chaîne youtube. Au fil du temps, il a rassemblé plus de 24 000 abonnés et ses vidéos postées sur les réseaux sociaux ont cumulé des millions de vues. Tasuke a suivi le programme d’entraînement à la lettre durant ces trois dernières années, soit pendant 1 096 jours consécutifs.

Tasuke fait des abdosCrédit photo : Tasuke Challenge / YouTube

Mais ce n’est pas le seul challenge que le quarantenaire s’est donné. Il avait également pour objectif de terminer un marathon en moins de 4 heures et a fait des ultramarathons de 100 km et 200 km, qu’il a terminés.

La suite après cette vidéo

Une transformation physique impressionnante

Le parcours de Tasuke ressemble à celui de cet homme qui a fait 16 000 pompes en six mois et a dévoilé le résultat sur son corps. Après trois ans d’entraînement, Tasuke a dévoilé les résultats. Au départ, il a commencé avec un poids de 74,7 kg et une silhouette qu’il qualifiait lui-même de “corps de père de famille moyen”. Il a réduit son poids corporel à 62 kg, ce qui était son objectif, tout en conservant sa masse musculaire.

Tasuke après le défiCrédit photo : Tasuke Challenge / YouTube

Trois ans plus tard, Tasuke est métamorphosé. Son corps est musclé et sculpté, ses abdos et ses bras sont dessinés et il a une meilleure endurance. Les résultats ont été dévoilés sur sa chaîne YouTube. Pourtant, Tasuke a eu des obstacles dans son parcours. Il a notamment contracté le Covid-19, a perdu des ongles d’orteils à cause de la course et a eu plusieurs accidents de la route. Malgré cela, il a réussi à maintenir son programme d’entraînement tous les jours. Et contrairement à Saitama, le héros du manga One Punch Man dont il s'est inspiré, sa transformation ne l'a pas rendu chauve.

En plus d’être en forme physique, Tasuke se sent bien dans sa peau. Un défi impressionnant qui pourrait inspirer d’autres sportifs.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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