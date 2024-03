Il fait 500 km pour revoir son ex à qui il a donné rendez-vous 20 ans plus tôt, rien ne se passe comme prévu

En 2004, deux jeunes amoureux se sont promis de se revoir 20 ans plus tard, même s’ils s’étaient perdus de vue. C’est ainsi que l’un des deux a parcouru 500 km pour revoir son ex, plein d’espoir.

On s’était dit rendez-vous… dans 20 ans. C’est une histoire digne d’une comédie romantique et l’application parfaite de la célèbre chanson de Patrick Bruel, à 10 ans près. Tout a commencé en 2000, lorsque Xavier et Hélène (prénoms d’emprunt) se sont rencontrés. Ils sont restés 7 ans ensemble avant de connaître une rupture brutale en 2007.

“Elle était tout pour moi mais je l’ai effacée de ma vie du jour au lendemain, c’était violent”, a confié Xavier.

Pendant leur histoire, en 2004, les jeunes amoureux se sont fait une promesse : ils se retrouveraient 20 ans plus tard, le 19 mars 2024 à Château-Thierry, la commune dans laquelle ils se sont rencontrés. Ils devraient honorer ce rendez-vous et ce même s’ils se perdaient de vue.

Il parcourt 500 km pour aller au rendez-vous

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Xavier n’a pas oublié ce rendez-vous. La veille du 19 mars, il a publié un message sur son compte X pour demander aux internautes s’ils devaient se rendre sur ce lieu symbolique. Finalement, le jour J est arrivé et Xavier a parcouru 500 km pour retrouver son ex. Cependant, il n’avait pas l’espoir de la reconquérir puisqu’il affirme ne plus avoir aucun sentiment pour elle.

“Je voulais tenter. J’ai tourné la page, j’ai ma vie sentimentale, j’ai une compagne et des enfants. Je suis heureux. J’y vais parce que j’ai fixé ce rendez-vous il y a 20 ans. Depuis, cette promesse n’a pas cessé de me revenir en tête. Je pense que l’intensité de la relation, la brutalité de la rupture et le temps ont fait que j’ai sacralisé cette histoire”, a-t-il expliqué.

Xavier est arrivé au rendez-vous à l’heure, à 18h. Les minutes se sont écoulées, il a attendu pendant une trentaine de minutes mais finalement, Hélène n’est jamais venue.

“Ça m’a fait quelque chose mais ce n’est pas de la déception. Après tout, le fait qu’elle ne soit pas venue, c’est tout à fait normal. C’est moi le mec bizarre dans l’histoire. Personne ne se rend à un rendez-vous fixé 20 ans plus tard”, a confié Xavier.

Crédit photo : iStock

L’histoire de Xavier est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux puisqu’elle a été partagée plusieurs milliers de fois sur X. Par la suite, Xavier a été tenté de forcer les choses en postant sur le réseau social : “Ma frangine a trouvé le compte Facebook de l’intéressée, est-ce que je lui envoie cette photo en lui disant que j’y étais ou ça va trop loin ?” a-t-il demandé. 12 000 personnes ont répondu et 86% d’entre elles lui ont conseillé d’envoyer la photo.

Mais Xavier s’est finalement rétracté. “Ça va trop loin, c’est trop bizarre, a-t-il acté. L’histoire est terminée de toute façon. Elle l’était déjà il y a 20 ans…”