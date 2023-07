Il préfère porter son chien plutôt que son fils dans la rue : la vidéo qui fait le buzz sur TikTok

Ici chez Demotivateur, on adore les animaux. Mais ce père de famille les aime probablement plus que quiconque : à en croire cette vidéo, il semble carrément privilégier son toutou à son fiston. Ce qui fait débat, du coup…

Chien ou fils ? Il a fait son choix

On dit souvent que les "l'homme ne mérite pas les chiens" : il faut dire que ces derniers peuvent nous être totalement dévoués, d'une gentillesse et d'un amour sans limite… sans oublier leur fidélité à toute épreuve. Et si l'on leur admet une certaine dépendance à notre égard (ne vous inquiétez pas, les chats sont, eux aussi, accrocs à leur maître/maîtresse comme nous vous l'expliquions ici), il faut avouer qu'il n'y a que de l'amour dans leurs petits yeux. Et un grain de folie, parfois. Souvent ?

Bref, le débat n'est pas là, mais disons simplement qu'un homme vient d'être pris en flagrant délit d'adoration. Le hic, c'est qu'il semble carrément préférer son chien… à son fils ou tout du moins, à l'enfant qui l'accompagne.

Une vidéo qui explose sur TikTok

Conduisant tranquillement, Elena Luz s'aperçoit avec stupeur d'un homme portant son chien dans les bras, pour lui épargner la marche et la fatigue. "Adorable" nous direz-vous, sauf que l'enfant qui est avec lui, en revanche, continue de marcher en lui prenant la main. "Quand la priorité est ton chien et pas ton enfant", légende ainsi l'autrice de la vidéo.

Publiée en mai 2022 sur TikTok, la vidéo a récemment explosé sur le réseau social avec plus de quatre millions de vues et 5000 commentaires. Vaut mieux tard que jamais. En majorité, les internautes défendent le comportement de l'homme et de toute façon, il convient de dire qu'il est difficile de juger avec aussi peu d'informations. Comme le remarquent certains, peut-être que le chien était blessé et, ne pouvant marcher, le père a simplement fait le choix de le porter.



Crédit image : Elena Luz via TikTok

Bon, peut-être qu'il voulait aussi juste câliner son copain canin, c'est également une possibilité. Il faut dire qu'il est sacrément mignon, quand-même…