Tout juste élu, ce maire honore sa première promesse de campagne en faisant... sa demande en mariage

Un maire, tout juste élu, a fait sa demande en mariage après avoir conquis la mairie de sa ville.

Chose promise, chose due !

Fraîchement élu, l'un des 34 958 maires de France a demandé sa fiancée en mariage, honorant ainsi la promesse qu'il avait faite à sa compagne en début de campagne électorale.

Une scène pas banale qui a eu lieu le soir du second tour dans la commune d'Eyguières, située dans le département des Bouches-du-Rhône.

Crédit photo : capture d'écran / Facebook

Le maire d'Eyguières fait sa demande en mariage pour célébrer son élection

Frédéric Durand aura donc passé l'une des plus belles journées de sa vie, ce dimanche 22 mars.

Âgé de 50 ans, ce chef d'entreprise a en effet conquis la mairie d'Eyguières, une ville d'environ 7 000 habitants. Plébiscité par 43,57 % des électeurs, le candidat a nettement battu son adversaire du centre Audrey Touron (31,76 %) et surclassé le maire sortant divers droite, Henri Pons (24,67 %).

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Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le premier édile a ensuite honoré sa première promesse de campagne quelques minutes seulement après l'annonce des résultats, en faisant sa demande en mariage, devant un parterre d'invités sous le charme.

« Si je suis élu, je te demande en mariage » (Frédéric Durand, maire d'Eyguières)

Frédéric Durand a ainsi posé son genou à terre avant d'offrir une bague de fiançailles à sa compagne, comme le montre une vidéo ci-dessous que l'intéressé a posée sur ses réseaux sociaux.

« On s’est rencontrés il y a 20 ans (…) Nous avons eu deux enfants. La première est une très grande prématurée. Nous avons passé des moments difficiles à sa naissance, sans trouver de bon moment pour se marier. Puis nous avons eu un deuxième enfant. Nous rêvions que les enfants se souviennent du mariage », a raconté Frédéric Durand, au micro de France 3.

Cette demande, réalisée à cet instant précis, n'est pas due au hasard car le nouveau maire ne voulait surtout pas que son mariage soit célébré par Henri Pons, le maire sortant qui dirigeait la ville depuis 18 ans.