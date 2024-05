Vendeurs de fruits et légumes à domicile : attention à cette arnaque répandue au printemps

Au printemps, il n’est pas rare de voir des vendeurs faire du porte-à-porte pour vendre des fruits et légumes. Mais attention : il peut s’agir d’une escroquerie. Voici comment réagir dans cette situation.

Au retour des beaux jours, les fruits et légumes reviennent sur les étals des marchés et nous sommes nombreux à en acheter pour faire le plein de vitamines et déguster des produits de saison. Mais attention aux arnaques ! L’une d’entre elles est très répandue au printemps et fait de nombreuses victimes chaque année.

Il s’agit de “l’arnaque aux fruits”. Des escrocs se font passer pour des vendeurs à domicile et font du porte-à-porte pour vendre des fruits et légumes. En sonnant chez vous, ces faux vendeurs vont vous proposer différents produits à des prix exhorbitants. Une fois que vous aurez ouvert votre porte, ils vont chercher à entrer chez vous et n’hésiteront pas à se montrer insistants. S’ils arrivent à franchir le seuil de votre maison, ils vont étaler leurs fruits et légumes chez vous et sortiront une facture, au montant mirobolant.

Des fruits et légumes immangeables

Pour parvenir à leurs fins, les arnaqueurs tiennent généralement peu compte des refus de leur victime. Ils ciblent souvent les personnes fragiles comme les personnes âgées ou seules. Intimidées par la présence des vendeurs et fatiguées par leur insistance, ces dernières vont céder et payer le montant demandé. C’est ce qui est récemment arrivé à une Sarthoise qui a dépensé 154 euros et s’est retrouvée avec 60 kg de fruits et légumes immangeables.

“Sans me demander l’autorisation, il pénète à l’intérieur de mon logement, se dirige vers le balcon et y stocke les cagettes. Je ne peux pas dire que j’étais tétanisée, mais c’est en tout cas là que j’ai commencé à m’inquiéter. Je me souviens m’être demandée ce qui allait se passer ensuite. La rapidité, c’est ce qui leur donne leur force, c’est leur méthode, c’est comme ça qu’ils procèdent. Les tomates viendraient d’Espagne selon leur propos, mais elles ne sont pas bonnes du tout”, a-t-elle confié.

Malheureusement, les fruits et légumes vendus par ces escrocs sont très chers et de mauvaise qualité. Les produits sont souvent très abîmés et ne peuvent pas être mangés. Dans certains cas, les arnaqueurs vont plus loin en faisant payer une livraison de fruits et légumes qui n’arrivera jamais.

Éviter l’escroquerie

Pour ne pas être victime de cette arnaque, prenez vos précautions. En premier lieu, ne faites jamais entrer un inconnu chez vous. En plus de limiter les risques d’agression, vous rendrez le travail de l’arnaqueur plus difficile : s’il ne rentre pas chez vous, il aura plus de mal à vous vendre ses produits. Si la personne se montre insistante ou menaçante, n’hésitez pas à appeler immédiatement le 17 pour contacter la police.

En cas de doute sur l’identité du vendeur, demandez-lui sa carte professionnelle, qui est obligatoire dans ce genre d’activité. Sur cette carte doivent figurer le nom du vendeur ainsi que les coordonnées de l’entreprise. Attention aux cartes falsifiées : pour vérifier leur véracité, n’hésitez pas à contacter le numéro mentionné sur la carte.

Enfin, sachez qu’un vendeur à domicile n’a pas le droit de recevoir de l’argent immédiatement lors de la vente. Il peut vous remettre un devis ou une facture et devra patienter sept jours avant d’encaisser votre paiement. Ainsi, vous ne devez jamais donner d’argent liquide ou de chèque à un vendeur. Si malgré ces précautions, vous avez été victime d’une arnaque, vous pouvez porter plainte dans un commissariat ou une gendarmerie.